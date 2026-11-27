La Central Obrera Boliviana (COB) anunció que gestionará la liberación de los trabajadores detenidos en Chuquisaca y Cochabamba y que analizará con sus bases las próximas medidas de presión. Estos anuncios fueron parte de los planteamientos expuestos durante el mitin realizado la tarde de este viernes en inmediaciones de la plaza San Francisco, en la ciudad de La Paz.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, encabezó las intervenciones y convocó a fortalecer la unidad de los trabajadores y de los sectores sociales frente a las medidas económicas del Gobierno.

El dirigente exigió la anulación de las disposiciones que considera contrarias a los intereses populares.

Entre los anuncios, Argollo señaló que se realizarán gestiones para conseguir la liberación de cinco trabajadores detenidos en Chuquisaca, además del ejecutivo departamental del magisterio urbano y otros dos compañeros en Cochabamba. También indicó que las próximas acciones de protesta serán evaluadas junto con las bases de la organización.

Rechazo al incremento de precios

Durante su intervención, el máximo dirigente de la COB cuestionó el impacto del encarecimiento de los productos en la economía de las familias y sostuvo que las medidas gubernamentales afectan principalmente a los sectores más vulnerables.

Asimismo, planteó la necesidad de construir un modelo económico que favorezca a la población y cuestionó la dependencia de préstamos. También rechazó la minería ilegal, los avasallamientos y el juqueo, y pidió elaborar una normativa minera con participación de los sectores involucrados.

Por su parte, otros dirigentes sindicales manifestaron su preocupación por el incremento del precio del diésel y sus efectos en la canasta familiar.

Argollo mencionó que el transporte anunció un paro indefinido desde el lunes, mientras que otro representante cuestionó el cierre de empresas y las dificultades que enfrentan los pequeños empresarios para acceder a créditos.

La descentralización de la educación también fue uno de los principales temas abordados durante el mitin. Un representante del magisterio urbano rechazó esta propuesta y advirtió sobre sus posibles efectos en la educación especial, alternativa, regular y superior.

El dirigente también cuestionó la reducción del presupuesto destinado a educación y salud y convocó a los sectores sociales a defender la educación fiscal, gratuita y de calidad, además de la salud pública.