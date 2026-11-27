La multitudinaria marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) llegó la tarde de este viernes 27 de noviembre hasta inmediaciones de la plaza San Francisco, en el centro de La Paz, donde los trabajadores instalaron un mitin frente a la sede de la Federación de Fabriles para expresar su rechazo a las recientes disposiciones del Gobierno nacional.

La concentración se desarrolló después de que diferentes organizaciones sindicales descendieran desde la ciudad de El Alto, recorriendo las principales vías de acceso a la sede de Gobierno, en una jornada de movilización convocada por el ente matriz de los trabajadores.

Mineros, fabriles y maestros participaron en la protesta

Entre los sectores que participaron en la movilización estuvieron trabajadores mineros, fabriles, representantes del magisterio urbano y otras organizaciones afiliadas a la COB, que se concentraron en el centro paceño para hacer conocer sus demandas.

Los manifestantes rechazaron el incremento del precio del diésel, que pasó de Bs 17,95 a Bs 20,57 por litro, al considerar que la medida repercute en los costos del transporte, la producción y los productos de la canasta familiar.

Asimismo, los trabajadores expresaron su preocupación por los despidos laborales y otras determinaciones gubernamentales, mientras el magisterio reiteró su oposición a la propuesta de descentralización educativa.

La movilización comenzó en El Alto

La marcha comenzó con una concentración convocada para las 14:00 en el Polifuncional de la Ceja de El Alto, desde donde los trabajadores iniciaron su descenso hacia la ciudad de La Paz.

Posteriormente, las columnas de manifestantes ingresaron al centro paceño, recorriendo la avenida 16 de Julio y otras vías hasta llegar al sector de San Francisco, donde instalaron el mitin.

La protesta permitió reunir a diferentes organizaciones sindicales que cuestionan las medidas económicas y educativas del Ejecutivo.

Fuerte presencia policial en el centro paceño

La movilización se desarrolló en medio del estado de excepción vigente, por lo que la Policía Boliviana reforzó la seguridad en diferentes instituciones públicas y puntos estratégicos del centro de La Paz.

Entre los sectores resguardados estuvieron Plaza Murillo, la Casa Grande del Pueblo, la Vicepresidencia y otras instalaciones estatales.

El operativo buscó controlar el avance de los manifestantes y evitar posibles incidentes durante la jornada de protesta.