Entre muestras de devoción y altares instalados sobre las aceras de distintas iglesias, la ‘Mamita’ de Cotoca llegó la tarde de este viernes a Santa Cruz de la Sierra bajo el resguardo de la Unidad Operativa de Tránsito.

Respecto al control en el centro cruceño, el director de Tránsito, Marco Antonio Torrez, señaló: “Tenemos desplegado un plan de operaciones, el cual va a contar con 30 funcionarios de Tránsito para la ruta que va a ser la Monseñor Rivero hasta la plaza del Estudiante, la calle Libertad hasta la plaza principal, hasta llegar a la Catedral”.

Los actos centrales de recibimiento a la patrona del oriente boliviano se desarrollan durante la tarde y noche de este viernes, dando paso el sábado 28 de noviembre a diversos encuentros con grupos parroquiales, marianos y movimientos apostólicos.

Las autoridades eclesiásticas fijaron el siguiente cronograma oficial de actividades para hoy:

15:30: Celebración de la eucaristía solemne en el Santuario de Cotoca.

16:15: Partida oficial de la venerada imagen rumbo a la capital cruceña.

18:00: Inicio de la procesión desde el monumento a Cristo Redentor hacia la Catedral.

19:00: Rezo del Santo Rosario en compañía de la comunidad reunida en el templo principal