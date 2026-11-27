Los devotos y parroquias levantaron altares sobre la acera para saludar el paso de la Virgen antes del rezo del Santo Rosario en la Plaza Principal.
27/11/2026 18:43
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Entre muestras de devoción y altares instalados sobre las aceras de distintas iglesias, la ‘Mamita’ de Cotoca llegó la tarde de este viernes a Santa Cruz de la Sierra bajo el resguardo de la Unidad Operativa de Tránsito.
Respecto al control en el centro cruceño, el director de Tránsito, Marco Antonio Torrez, señaló: “Tenemos desplegado un plan de operaciones, el cual va a contar con 30 funcionarios de Tránsito para la ruta que va a ser la Monseñor Rivero hasta la plaza del Estudiante, la calle Libertad hasta la plaza principal, hasta llegar a la Catedral”.
Los actos centrales de recibimiento a la patrona del oriente boliviano se desarrollan durante la tarde y noche de este viernes, dando paso el sábado 28 de noviembre a diversos encuentros con grupos parroquiales, marianos y movimientos apostólicos.
Las autoridades eclesiásticas fijaron el siguiente cronograma oficial de actividades para hoy:
15:30: Celebración de la eucaristía solemne en el Santuario de Cotoca.
16:15: Partida oficial de la venerada imagen rumbo a la capital cruceña.
18:00: Inicio de la procesión desde el monumento a Cristo Redentor hacia la Catedral.
19:00: Rezo del Santo Rosario en compañía de la comunidad reunida en el templo principal
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