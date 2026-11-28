Dos familiares de Raúl Cruz Yucra, el principal sospechoso del feminicidio de Pamela Patricia Ovando, fueron enviados con detención preventiva por 180 días al Centro de Readaptación Productiva Montero (Cerprom), en Santa Cruz, por el delito de feminicidio en grado de complicidad.

Los acusados fueron identificados como Laura Y. y Gustavo A.Y., presuntos hermanos de Raúl Cruz Yucra, principal sospechoso del feminicidio de Pamela.

El fiscal del caso, Jorge Torrez, informó que la decisión fue asumida por la autoridad jurisdiccional luego de valorar los elementos presentados durante la audiencia cautelar y la presunta participación de ambos imputados en el hecho.

“Se ha imputado por el delito de feminicidio en grado de complicidad y se ha demostrado en esta audiencia la participación activa que tuvieron estas dos personas en el hecho, la colaboración que realizaron al autor”, explicó.

Torrez detalló que uno de los imputados habría acudido al domicilio donde ocurrió el crimen y modificado la escena, retirando elementos que son considerados importantes para la investigación. En tanto, la otra imputada habría manipulado el teléfono celular de la víctima y enviado un audio a sus familiares para hacerles creer que Pamela seguía con vida, pese a que supuestamente ya sabía que había fallecido.

“Esta colaboración ha sido de manera concreta”, remarcó el representante del Ministerio Público.

El principal sospechoso está prófugo

De acuerdo con la investigación, el principal sospechoso es Raúl Cruz Yucra, pareja de Pamela, quien permanece prófugo y tiene un mandamiento de aprehensión en su contra.

El fiscal señaló que el hecho habría ocurrido inicialmente en el dormitorio del domicilio ubicado en Montero, donde la víctima habría sido trasladada por su pareja, agredida físicamente y posteriormente habría perdido la vida.

Pamela Patricia Ovando, de 38 años, fue encontrada sin vida en la comunidad de Turobito, en el municipio de Warnes, después de más de 10 días de búsqueda. Su muerte es investigada como un nuevo caso de feminicidio en el departamento de Santa Cruz.