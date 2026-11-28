Un juez cautelar determinó este viernes la detención preventiva de manera indefinida en el penal de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro, en el departamento de La Paz, para Gustavo Guillermo Armijo Blacutt (45), imputado por el feminicidio de su expareja Pamela Paola Padilla Uriona (38), ocurrido la mañana del jueves en la zona sur de Cochabamba.

Durante la audiencia de medidas cautelares, el acusado no confesó el crimen y declinó acogerse a un procedimiento abreviado, por lo que la autoridad jurisdiccional ordenó su traslado inmediato al recinto penitenciario paceño mientras avanzan las investigaciones.

El abogado de la familia de la víctima explicó que la remisión a Chonchocoro responde a los riesgos procesales de fuga y obstaculización, agravados por el historial reciente del sindicado, quien incumplió una medida sustitutiva dictada apenas días antes del crimen.

"La autoridad jurisdiccional ha determinado que la aplicación correcta para continuar con las investigaciones (...) sea la detención preventiva en el penal de San Pedro de Chonchocoro. Esto a raíz de que él ya se encontraba en detención preventiva en el penal de El Abra y, tras una audiencia de cesación, fue favorecido con detención domiciliaria, la misma que no había cumplido; hace 10 días obtuvo la libertad, se dirigió al domicilio de Paola Padilla y la victimizó", señaló el jurista.

Fiscalía investigará fallas en su liberación

Paralelamente, el fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, anunció el inicio de investigaciones y acciones legales contra los operadores de justicia, fiscales y funcionarios policiales que intervinieron en la liberación de Armijo Blacutt, quien contaba con detención preventiva previa por un proceso de secuestro.

La autoridad del Ministerio Público reveló que el imputado salió de la cárcel de El Abra sin ningún tipo de control efectivo, desmintiendo que estuviera bajo monitoreo satelital al momento de cometer el crimen que dejó a tres menores en la orfandad.

"Se están revisando las actuaciones jurisdiccionales, así también fiscales, para determinar si ha habido incumplimiento de procedimientos, omisión o negligencia (...). Esta persona fue beneficiada con detención domiciliaria sin custodio policial y sin el cumplimiento del sistema Roma-Argos; es decir, cuando salió estaba afuera sin ningún tipo de vigilancia y no estaba registrada en el sistema para que el Ministerio Público haga las pesquisas correspondientes", precisó Ordóñez.

Pamela Padilla fue atacada con un arma blanca la mañana del 26 de noviembre en su salón de belleza ubicado en la OTB La Joya, convirtiéndose en la decimoctava víctima de feminicidio en Cochabamba en lo que va del año. Tras el hecho, Armijo Blacutt intentó huir del departamento, pero fue capturado horas después por agentes de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).