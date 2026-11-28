Un juez cautelar determinó la detención preventiva por un lapso de cinco meses para dos ciudadanos de nacionalidad brasileña acusados de participar en el asesinato a tiros de su compatriota Jason Antonio Chagas Ferreira (35), registrado la noche del lunes en inmediaciones de la avenida Oblitas, en la zona norte de Cochabamba.

De acuerdo con la resolución emitida tras la audiencia de medidas cautelares, Joao Cojeira Dos Santos, de 32 años, deberá cumplir la medida extrema en el penal de San Antonio, mientras que Giovani Vinicius Costa, de 24 años, será recluido en la cárcel de San Sebastián Varones.

La autoridad jurisdiccional valoró los indicios recolectados hasta el momento por el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), disponiendo el encarcelamiento preventivo de ambos sospechosos para garantizar su presencia en el proceso y evitar riesgos de fuga o de obstaculización en las pesquisas.

Antecedentes del caso

El ataque se perpetró alrededor de las 20:00 horas del lunes 23 de noviembre en la intersección de las avenidas Oblitas y Libertador (zona de Cala Cala), a pocos metros de la Plaza de las Banderas. Chagas Ferreira se desplazaba a bordo de un vehículo blanco cuando fue interceptado por sujetos en motocicleta que abrieron fuego contra el vehículo, impactándolo con seis disparos en el tórax.

Tras el arresto de ambos sospechosos el jueves, la Fiscalía y los agentes de la Felcc continúan con las pericias técnicas, el análisis de cámaras de vigilancia del sector y la toma de declaraciones para esclarecer el móvil del crimen —donde no se descarta un presunto ajuste de cuentas— y sustentar la acusación formal contra los dos extranjeros.