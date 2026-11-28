Bolivia tendrá este sábado 28 de noviembre una jornada con lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas elevadas en distintas regiones del país. El pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anticipa cambios en las condiciones del tiempo, con diferencias entre las temperaturas y las precipitaciones previstas para cada ciudad.

En el occidente y los valles se esperan tormentas eléctricas acompañadas de lluvia durante la tarde, mientras que en algunas ciudades del oriente las precipitaciones se concentrarán en las primeras horas del día o durante la tarde.

El pronóstico anticipa lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde del sábado 28 de noviembre en varias ciudades de Bolivia.

¿Dónde se esperan lluvias y tormentas eléctricas?

En La Paz, El Alto, Potosí, Cochabamba y Sucre se pronostican tormentas eléctricas con lluvia durante la tarde. En estas ciudades, la mañana estará nublada y se prevé que las condiciones mejoren hacia la noche, cuando el cielo permanecerá nublado.

En Oruro, el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y nublado por la tarde, mientras que se esperan lluvias durante la noche.

Tarija tendrá lluvias por la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 13 °C y los 24 °C.

En el norte del país, Cobija registrará lluvias por la tarde, mientras que en Santa Cruz se esperan precipitaciones durante la mañana. En ambas ciudades, el cielo estará nublado durante la noche.

Trinidad, por su parte, tendrá una mañana parcialmente nublada y cielo nublado durante la tarde y la noche, sin lluvias previstas en el pronóstico.

Temperaturas por ciudad

Las temperaturas más bajas se registrarán en Potosí, con una mínima de 6 °C, seguida de El Alto y Oruro, con 7 °C. En el otro extremo, Trinidad alcanzará la máxima más alta del país, con 33 °C.

Este es el detalle del pronóstico para las principales ciudades:

La Paz: mínima de 8 °C y máxima de 22 °C. Mañana nublada, tormenta eléctrica con lluvia por la tarde y cielo nublado por la noche.

El Alto: mínima de 7 °C y máxima de 17 °C. Mañana nublada, tormenta eléctrica con lluvia por la tarde y cielo nublado por la noche.

Oruro: mínima de 7 °C y máxima de 22 °C. Mañana parcialmente nublada, tarde nublada y lluvia por la noche.

Potosí: mínima de 6 °C y máxima de 21 °C. Mañana nublada, tormenta eléctrica con lluvia por la tarde y cielo nublado por la noche.

Cochabamba: mínima de 16 °C y máxima de 24 °C. Mañana nublada, tormenta eléctrica con lluvia por la tarde y cielo nublado por la noche.

Sucre: mínima de 13 °C y máxima de 20 °C. Mañana nublada, tormenta eléctrica con lluvia por la tarde y cielo nublado por la noche.

Tarija: mínima de 13 °C y máxima de 24 °C. Mañana nublada, lluvia por la tarde y la noche.

Cobija: mínima de 22 °C y máxima de 31 °C. Mañana parcialmente nublada, lluvia por la tarde y cielo nublado por la noche.

Trinidad: mínima de 23 °C y máxima de 33 °C. Mañana parcialmente nublada y cielo nublado durante la tarde y la noche.

Santa Cruz: mínima de 23 °C y máxima de 32 °C. Lluvia por la mañana y cielo nublado durante la tarde y la noche.