Una tensa jornada de movilizaciones, gasificaciones policiales y arrestos se registró este viernes en el centro de la ciudad de Cochabamba, luego de que sectores afiliados a la Central Obrera Departamental (COD) y el Magisterio intentaran ingresar a la plaza principal 14 de Septiembre en rechazo al incremento del precio del diésel y la descentralización educativa.

El origen del conflicto y las detenciones matutinas

Las fricciones comenzaron en horas de la mañana en puertas de la Dirección Departamental de Educación (DDE), donde maestros realizaban una protesta. Efectivos policiales intervinieron con agentes químicos y arrestaron a cuatro educadores (tres urbanos y uno rural, incluido el máximo ejecutivo de la Federación Departamental de Maestros Urbanos), quienes posteriormente pasaron a calidad de aprehendidos en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) bajo la sindicación de generar disturbios y obstruir la vía pública.

Carolina Ugalde, representante del Magisterio Urbano, calificó la acción como desproporcionada asegurando que se trataba de una vigilia pacífica. Durante la jornada, docentes instalaron una vigilia en puertas de la Felcc exigiendo la liberación de sus dirigentes y advirtiendo con masificar las medidas si no son liberados.

Multitudinaria marcha y gasificación en la plaza principal

Por la tarde, a partir de las 14:00 horas, una multitudinaria marcha convocada por la COD partió desde la avenida Blanco Galindo y los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Según el ejecutivo de la COD Cochabamba, Edgar Salazar, la movilización buscaba llegar a la plaza principal en defensa de la estabilidad laboral, el rechazo al "dieselazo" y contra la descentralización de los institutos.

Ante el avance de los manifestantes, un contingente policial y militar instaló al menos dos anillos de seguridad alrededor de la plaza 14 de Septiembre. Aunque un grupo logró ingresar brevemente, la Policía utilizó gases lacrimógenos para desalojarlos e impedir nuevos intentos de acceso por calles aledañas como la Santiváñez, General Achá y Nataniel Aguirre.

Afectación a civiles, estudiantes y comercios

El uso de agentes químicos provocó zozobra en el casco viejo de la ciudad:

Estudiantes y transeúntes: El gas alcanzó las instalaciones de la unidad educativa Néstor Galindo, afectando a varios menores de edad, además de transeúntes y bebés que circulaban por el sector.

Actividad económica y tráfico: Los comercios del centro se vieron obligados a cerrar sus puertas y cortinas. Paralelamente, el cierre de vías y los enfrentamientos generaron un severo congestionamiento vehicular, obligando al transporte público y particular a buscar rutas alternas.

Denuncias de heridos: Dirigentes del Magisterio denunciaron excesos policiales, el uso de balines y reportaron varios afiliados heridos. Asimismo, informaron que por la tarde fueron arrestados cuatro estudiantes y un maestro, quienes posteriormente fueron liberados gracias a la intervención de abogados.

La versión policial y retorno a la calma

El comandante departamental de la Policía, coronel Henry Ontiveros, justificó el operativo señalando que la intervención buscó resguardar el orden ante la presencia de "grupos radicales" y hacer cumplir el estado de excepción vigente. Ontiveros informó que se está cuantificando el número total de arrestados y denunció que algunos manifestantes habrían provocado daños a vehículos estacionados en la avenida Ayacucho.

Tras dispersar las protestas, el resguardo policial se mantuvo en el centro hasta aproximadamente las 18:00 horas. Al caer la noche, los efectivos se replegaron a sus unidades y la transitabilidad en la plaza principal retornó a la normalidad, mientras la vigilia del Magisterio persiste en puertas de la FELCC.