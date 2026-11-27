En el contexto del mercado nacional de seguros, Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A. informó a la población boliviana que, tras cumplir con el Régimen de Habilitación, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) habilitó a la entidad para iniciar la comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) - Gestión 2027 en todo el territorio nacional, luego de haber cumplido con todas las exigencias requeridas en cuanto a infraestructura, sistemas, canales de comercialización, venta digital y presencia física.

En este sentido, Univida S.A. asume la administración y comercialización de este importante seguro, reafirmando su compromiso técnico, operativo y social bajo las siguientes condiciones:

Coberturas vigentes: El SOAT 2027 mantiene montos de protección por persona accidentada: hasta Bs. 24.000 para gastos médicos y Bs. 22.000 de indemnización por fallecimiento o incapacidad total/permanente.

El SOAT 2027 mantiene montos de protección por persona accidentada: hasta Bs. 24.000 para gastos médicos y Bs. 22.000 de indemnización por fallecimiento o incapacidad total/permanente. Precios sin modificación: Se mantiene el tarifario para todas las categorías de motorizados en sus diferentes usos: particulares y públicos, precautelando la seguridad y la economía de las familias.

Se mantiene el tarifario para todas las categorías de motorizados en sus diferentes usos: particulares y públicos, precautelando la seguridad y la economía de las familias. Canales de compra y atención en todo el país: Para brindar mayor comodidad y rapidez a la población, la compra puede realizarse a través de nuestros canales digitales (sitio web oficial, UnividaApp, WhatsApp y Banca Movil), además de la atención presencial en 18 oficinas a nivel nacional, puntos fijos y brigadas móviles que se desplegarán en todo el territorio nacional.

Proyección operativa y canales de información

En este sentido, la aseguradora invita a la población a visitar sus redes sociales, en las cuales actualizarán información relacionada a temas técnicos, obligaciones, procedimientos, plazos, promociones y otros relacionados.

Para garantizar la continuidad operativa del servicio y la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Univida está realizando mesas de trabajo con las diferentes instituciones que actúan en caso de accidentes para la debida atención al público.