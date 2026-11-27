La empresa aseguradora inicia la venta nacional del SOAT 2027 ofreciendo múltiples facilidades de adquisición a través de plataformas digitales y oficinas autorizadas.
27/11/2026 19:58
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En el contexto del mercado nacional de seguros, Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A. informó a la población boliviana que, tras cumplir con el Régimen de Habilitación, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) habilitó a la entidad para iniciar la comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) - Gestión 2027 en todo el territorio nacional, luego de haber cumplido con todas las exigencias requeridas en cuanto a infraestructura, sistemas, canales de comercialización, venta digital y presencia física.
En este sentido, Univida S.A. asume la administración y comercialización de este importante seguro, reafirmando su compromiso técnico, operativo y social bajo las siguientes condiciones:
Proyección operativa y canales de información
En este sentido, la aseguradora invita a la población a visitar sus redes sociales, en las cuales actualizarán información relacionada a temas técnicos, obligaciones, procedimientos, plazos, promociones y otros relacionados.
Para garantizar la continuidad operativa del servicio y la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Univida está realizando mesas de trabajo con las diferentes instituciones que actúan en caso de accidentes para la debida atención al público.
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