El dólar paralelo registra movimientos distintos en Bolivia este sábado 28 de noviembre. La cotización de compra se ubica en Bs 12,03, mientras que la venta también se encuentra en Bs 12,03, según los datos publicados por el portal dolarboliviahoy.com.

Al comparar estos valores con el último reporte del viernes 27 de noviembre, difundido a las 18:00, se observa que el precio de compra pasó de Bs 12,02 a Bs 12,03, mientras que la cotización de venta bajó de Bs 12,05 a Bs 12,03.

El dólar paralelo cotiza a Bs 12,03 tanto para la compra como para la venta este sábado 28 de noviembre.

De esta manera, el mercado paralelo presenta un incremento de un centavo en la compra y una reducción de dos centavos en la venta, de acuerdo con las cotizaciones señaladas.

¿A cuánto está el dólar oficial?

En el mercado oficial, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene el tipo de cambio en Bs 11,90 por dólar.

El tipo de cambio oficial se mantiene en Bs 11,90 por dólar en Bolivia.

Según los datos del ente emisor, esta cotización tiene vigencia desde el sábado 28 hasta el lunes 30 de noviembre, por lo que no presenta variaciones durante este periodo.