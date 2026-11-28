Tras más de diez días de búsqueda en Santa Cruz, el cuerpo de Pamela Patricia Ovando, de 38 años, fue hallado enterrado entre matorrales en la comunidad Turobito del municipio de Warnes, hecho que el Ministerio Público investiga como feminicidio.

El fiscal del caso, Jorge Torres, confirmó la causa del deceso señalando que el agresor "la agredió y procedió a asfixiarla con las manos", detallando que mediante la autopsia médico-legal se determinó la asfixia-mecánica por sofocación, es decir, un estrangulamiento que realizó el autor del hecho a la víctima.

Aprehendidos por complicidad y búsqueda en Cochabamba

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó la aprehensión de L.Y. y G.A.Y., familiares del principal sospechoso, quienes son procesados por feminicidio en grado de complicidad.

Respecto al paradero de la pareja de la víctima, Torres explicó que "es cuestión de horas, se tiene conocimiento que el presunto autor se habría fugado adonde un familiar que se ubica en Cochabamba".

Las autoridades activaron los protocolos de búsqueda a nivel nacional tras ampliar el proceso penal que inicialmente se abrió por desaparición.

"Estamos en alerta, se ha emitido el mandamiento de aprehensión y se ha puesto en conocimiento de todas las unidades de la Policía Boliviana a efecto que una vez que se tenga conocimiento de la ubicación de esta persona, sea aprehendida y conducida ante el suscrito fiscal para que sea puesto ante la autoridad jurisdiccional", puntualizó el representante del Ministerio Público.

El clamor de la familia y la situación de las menores

Durante el velorio de la víctima, sus allegados exigieron celeridad en las investigaciones y apuntaron directamente contra el prófugo.

En este sentido, Elizabeth Ramos Ovando, hermana de la fallecida, expresó con firmeza que "yo sé que fue su novio quien le hizo eso, por eso está huyendo", y aclaró sobre la situación familiar que las niñas ahora están con su papá biológico y que la Defensoría hará el seguimiento.