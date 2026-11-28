La referencia cambiaria publicada por el ente emisor registra un incremento respecto a la jornada de este viernes y marcará el cierre de noviembre.
27/11/2026 23:41
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El Banco Central de Bolivia (BCB) actualizó y publicó la cotización oficial del dólar estadounidense a través de su sitio web institucional a las 23:30 de este viernes.
De acuerdo con el reporte oficial de la entidad financiera, el Tipo de Cambio Oficial (TCO) se sitúa en 11,90 bolivianos por cada dólar estadounidense. Esta cotización entrará en vigencia este sábado 28 y se mantendrá durante el domingo 29 y lunes 30 de noviembre, representando un ajuste al alza de cinco centavos frente a los 11,85 bolivianos registrados durante la jornada de este viernes 27 de noviembre.
Con este movimiento, la divisa estadounidense alcanza su punto más alto de la semana y define la referencia cambiaria con la que cerrará el mes.
Evolución del tipo de cambio oficial en la semana:
Sábado 28, domingo 29 y lunes 30 de noviembre: Bs 11,90 por dólar
Viernes 27 de noviembre: Bs 11,85 por dólar
Jueves 26 de noviembre: Bs 11,86 por dólar
Miércoles 25 de noviembre: Bs 11,83 por dólar
Martes 24 de noviembre: Bs 11,78 por dólar
Lunes 23 de noviembre: Bs 11,75 por dólar
El ente emisor recuerda a la ciudadanía y a los actores económicos que esta referencia cambiaria refleja la dinámica del mercado financiero nacional y sirve de base para las operaciones comerciales y financieras estipuladas bajo la normativa vigente. Las actualizaciones diarias pueden verificarse de manera oficial en el portal web del Banco Central de Bolivia.
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