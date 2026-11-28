La Policía Boliviana ejecutó dos operativos de allanamiento en zonas residenciales de Santa Cruz de la Sierra, logrando incautar un cuantioso arsenal compuesto por armas de guerra, miles de proyectiles y equipos tácticos avanzados.

El despliegue inicial se concretó en el condominio Sevilla Pinamar de la zona norte cruceña, donde los uniformados descubrieron un depósito secreto al interior de un inmueble tras revisar rigurosas cajas de seguridad y maletines.

Sobre este primer hallazgo, el comandante general de la institución, Gral. Adrián Javier Álvarez, detalló que “en este depósito se encontraron diversos objetos guardados en una especie de cajas de seguridad, de maletines encontrados en el mismo, luego de la apertura del mismo se logró secuestrar siete armas largas de diversas marcas y de diversos calibres que hoy están siendo expuestos en esta conferencia de prensa”.

En el mismo recinto residencial se confiscaron numerosas armas cortas, municiones de múltiples calibres, cargadores especializados y costosos dispositivos tecnológicos para mantener operaciones clandestinas.

Respecto a estos elementos bélicos, el Gral. Álvarez puntualizó que “en el mismo operativo se logró encontrar seis armas cortas, pistolas, calibre 9 milímetros que también están siendo expuestos en esta conferencia, asimismo se encontraron seis revólveres calibre 38 que están siendo expuestos también, asimismo se logró encontrar diversas cajas de municiones de distintos calibres, calibres 9 milímetros, calibres 38, calibres 7,62, calibres 5,56 de diversa naturaleza, inclusive calibre 40 milímetros, asimismo se encontraron cargadores para las distintas armas que han sido secuestrados, tanto armas largas como pistolas que han sido encontradas en este lugar”.

Las labores investigativas continuaron al día siguiente en el condominio cercano Sevilla del Bosque, bajo la dirección del Ministerio Público y con el respaldo de unidades de élite.

Detallando las características de este segundo recinto, la autoridad policial indicó que “luego de la requisa, igualmente se ha logrado encontrar cuatro armas largas tipo AR-47, un arma larga tipo M4, un arma larga tipo AR-10 y un revólver calibre 22, asimismo munición de diversos calibres, cargadores para el uso de estas armas de fuego y también se ha logrado encontrar diez chalecos antibalas”.

Explicando la dinámica de estos grupos, la máxima autoridad de la institución verde olivo señaló que “desafortunadamente en el despliegue de las operaciones y el allanamiento que se ha realizado en estos inmuebles no hemos logrado encontrar a ninguna persona habitando estos inmuebles, claro está que estas organizaciones criminales que se dedican a estas actividades ilícitas y legales de orden transnacional muchas veces alquilan estos domicilios como depósitos precisamente para guardar el armamento que posteriormente es utilizada en las operaciones y en el despliegue de sus actividades ilegales, de sus actividades criminales”.

Balance final y acciones legales en curso

El operativo concluyó con el cómputo oficial de un gigantesco arsenal y la apertura formal de investigaciones penales para identificar a los inquilinos y responsables de esta red de tráfico de armas.

Resumiendo el saldo total de la intervención en territorio nacional, el Gral. Álvarez concluyó señalando que:

Se logró el secuestro de un total de 13 armas largas sofisticadas de diversa industria y calibres, además de 7 revólveres y 6 pistolas de calibre 9 milímetros.

La intervención permitió confiscar un total de 11.200 proyectiles, acompañados de 2 teléfonos satelitales, 2 radios de comunicación y 11 chalecos de protección balística.

Todo este equipo incautado ya se encuentra a disposición del Ministerio Público, entidad que ha abierto los casos correspondientes para la investigación penal y la identificación de los responsables de la adquisición de este armamento.