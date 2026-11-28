Dos presuntos delincuentes dedicados al robo de baterías de vehículos fueron identificados y aprehendidos por la ciudadanía, luego de sustraer este componente de un motorizado estacionado en la avenida Tadeo Haenke. El hecho quedó grabado en cámaras de vigilancia de la zona.

De acuerdo con los datos del caso y el registro de las cámaras de seguridad, los sospechosos se movilizaban a bordo de un vehículo de color gris. Tras ubicar un motorizado estacionado sobre la avenida Tadeo Haenke, detuvieron la marcha y parquearon cerca del lugar.

Ambos sujetos descendieron del automóvil, forzaron o abrieron el capó del vehículo afectado y, en cuestión de pocos minutos, lograron extraer la batería para luego darse a la fuga.

Tras cometer el ilícito, los implicados no contaron con que sus movimientos habían sido captados por cámaras de vigilancia. Con base en las imágenes y el seguimiento realizado en la zona, los dos malhechores fueron identificados y retenidos por vecinos y ciudadanos, quienes intervinieron ante la reiteración de este tipo de robos en el sector.