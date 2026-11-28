El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz, participa en los actos oficiales en conmemoración de los 216 años de la Batalla de Aroma y del Día del Glorioso Ejército de Bolivia, institución reconocida bajo el lema de “Forjador de la Patria”.

La ceremonia se lleva adelante en el patio de honor del Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel López” (Colmil), ubicado en la zona de Irpavi, en la ciudad de La Paz. Este instituto militar es el principal centro de formación de oficiales del Ejército boliviano.

La jornada conmemorativa se realiza este 28 de noviembre, fecha en la que se recuerda el ducentésimo decimosexto aniversario de creación del Ejército de Bolivia, una institución vinculada a la historia, la defensa y la soberanía nacional.

Los actos reúnen el significado histórico de la Batalla de Aroma y el reconocimiento a la trayectoria de las Fuerzas Armadas, en una fecha que busca mantener viva la memoria de los acontecimientos que marcaron el proceso de independencia y la construcción del país.