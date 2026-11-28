Un video difundido tras la jornada de movilizaciones de la Central Obrera Departamental (COD) y el Magisterio en Cochabamba generó debate y cuestionamientos sobre lo ocurrido en la vía pública, luego de que usuarios señalaran que un hombre habría simulado haber sido golpeado por efectivos policiales y se tendió en el suelo.

En las imágenes de 22 segundos captadas sobre una acera junto a un muro con rejas y un protector de árbol, se observa a un hombre con camisa verde y sombrero claro caminando cerca de un grupo de policías motorizados.

En los primeros segundos del clip, el sujeto se agacha y cae sobre la acera en las inmediaciones de las motocicletas policiales, sin que en los cuadros del video se aprecie contacto físico directo por parte de los uniformados que permanecen en el lugar. Segundos después, el hombre permanece tendido en el suelo mientras otra persona se acerca para auxiliarlo o asistirlo en la acera.

Durante la grabación se escuchan expresiones como "Sáquenle la foto, grábenle, grábenle", mientras otras personas que transitan o acompañan la protesta observan la escena y algunos levantan teléfonos móviles para registrar el momento.

El episodio se suma a las versiones contrapuestas de una jornada marcada por enfrentamientos, uso de agentes químicos, denuncias de excesos por parte de sectores movilizados y el reporte oficial del Comando Departamental de Policía sobre el resguardo del orden público.