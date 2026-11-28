La Fiscalía confirmó la aprehensión del general en servicio pasivo y exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Ángel Morales Calzadilla, conocido como “Lito”, quien es investigado por el presunto delito de concusión en una nueva causa que surgió a partir de las declaraciones de un ciudadano venezolano vinculado al caso Sebastián Marset.

La coordinadora fiscal del Ministerio Público en Santa Cruz, Ana Luisa Heredia, informó que Morales será imputado y puesto a disposición de un juez cautelar, quien deberá definir su situación jurídica. La autoridad explicó que la aprehensión se ejecutó después de recibir un informe de acción directa y en el marco de una investigación iniciada por el Ministerio Público.

“Se tiene que se recibe un informe de acción directa y el Ministerio Público también había abierto una investigación. En este caso se pasa a una persona no arrestada y hemos procedido a disponer el mandamiento correspondiente conforme al artículo 226 que es la aprehensión”, explicó Heredia ante los medios de comunicación.

Consultada sobre el origen de la investigación, la fiscal señaló que el caso surgió a raíz de la declaración de un ciudadano venezolano que actualmente es investigado por el caso Marset.

“Surge a raíz de una declaración de un ciudadano venezolano que viene siendo investigado por el caso Marset. En base a esas declaraciones entonces hemos iniciado una investigación”, manifestó.

Heredia también indicó que el general Morales negó los hechos que se le atribuyen, aunque aclaró que existen elementos que serán presentados ante la autoridad judicial para que determine lo que corresponda.

“Él ha declarado, él ha negado todos estos hechos, sin embargo, existen ciertos elementos que van a ser puestos a consideración de un juez para que determine lo que corresponda”, sostuvo.

Fiscalía también investiga a Nadia Beller

Durante sus declaraciones, la representante del Ministerio Público confirmó que la investigación no alcanza únicamente al exjefe policial, sino también a Nadia Beller, quien será citada dentro de las actuaciones fiscales.

“Él está aprehendido, el delito que se está investigando es de concusión. Pero no es solamente esta persona, está ya iniciadas las investigaciones también contra la señora Beller, tiene un vínculo común en todas estas investigaciones, el caso Roma o como lo llaman, Roger Mariaca, entonces tiene que ver con todo esto”, afirmó Heredia.

La fiscal aclaró que, por el momento, la comisión de fiscales se encuentra en la etapa de recolección y acumulación de elementos de convicción, por lo que los resultados de las actuaciones permitirán establecer los siguientes pasos de la investigación.

“En su momento, en su momento, por ahora estamos haciendo solamente la acumulación de elementos de convicción, ya el avance nos va a dar un resultado. Somos una comisión de fiscales”, señaló.

Asimismo, ante la consulta de si esta nueva investigación corresponde al denominado caso Roma, Heredia aclaró que se trata de un proceso distinto, abierto recientemente por el presunto delito de concusión.

“No, no, es aparte, esta es una nueva investigación que la hemos iniciado por el delito de concusión. Está en calidad de aprehendido conforme al Artículo 226”, precisó.