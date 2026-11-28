El director departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, Cristóbal Benjamín Ribera, fue aprehendido este viernes tras presentarse a prestar declaración informativa ante la Fiscalía de Delitos Económicos, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Corrupción (Delcc), en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción ocurridos al interior del Centro de Rehabilitación Palmasola.

La aprehensión fue confirmada por la fiscal departamental de Santa Cruz, Rose María Barrientos, quien informó que la medida se ejecutó luego de que el funcionario acudiera a declarar ante el Ministerio Público por este caso.

De acuerdo con los antecedentes de la denuncia, Ribera es investigado por presuntos cobros irregulares exigidos a funcionarios y a personas que realizan trámites penitenciarios, bajo el argumento de que los montos recaudados estarían destinados a autoridades superiores.

El caso permanece bajo investigación fiscal para establecer las responsabilidades penales que correspondan conforme a ley y definir las siguientes actuaciones procesales ante la autoridad jurisdiccional.