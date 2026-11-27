Ante los recientes hechos de violencia registrados en San Matías, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación cruceña, Jorge Santistevan, advirtió sobre la persistencia de organizaciones criminales en el departamento al señalar que “este escenario violento que estaba en Santa Cruz se ha trasladado a otra parte donde siempre empezaron y mantuvieron presencia; es una población prácticamente controlada”.

La autoridad departamental contextualizó esta problemática indicando que estas mafias permanecen activas en zonas rojas identificadas como San Matías, Concepción, San Ignacio y hacia el interior con Yapacaní y el Trópico de Cochabamba, tras un operativo que dejó a un efectivo de Umopar herido y evacuado a Brasil.

Deficiencias tecnológicas y logísticas

Al analizar la capacidad operativa de las fuerzas del orden durante la redada a una propiedad cercana utilizada como refugio por presuntos criminales, Santistevan cuestionó los recursos disponibles al manifestar que “no tienen el equipo satelital apropiado para comunicarse entre patrullas” y agregó que “la fuerza policial de élite que debe manejar actividades tácticas tiene que estar con el elemento más sofisticado; ellos tienen armamento obsoleto”.

Estas declaraciones ponen de relieve las dificultades técnicas con las que operan los agentes antidrogas bolivianos en zonas limítrofes altamente peligrosas.

Respecto a las estrategias de cooperación internacional frente al crimen organizado, el representante de la Gobernación apuntó a la necesidad de optimizar los mecanismos existentes al señalar que “si bien la coordinación binacional entre Bolivia y Brasil permite intercambiar información e inteligencia, tanto a la presencia militar como policial le falta mucho para coordinar, eso es una debilidad”.

Asimismo, enfatizó que “el Plan ‘Frontera Segura’ está bien hecho, el problema es que es un asunto de comandantes y es ahí donde tienen que ver la mejor forma de obligar a hacer coordinaciones”.

Finalmente, para lograr un impacto real en la lucha contra estos ilícitos en el oriente boliviano, el secretario departamental subrayó que la seguridad no solo depende de operativos tácticos terrestres o aéreos.

Santistevan concluyó que “además del control de espacio aéreo, también hay que hacer el control efectivo del espacio judicial, qué juez está permanente y qué juez hace seguimiento en esa región de manera efectiva”.