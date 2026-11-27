A medida que avanzan las labores de búsqueda de Pamela Patricia Ovando, desaparecida desde el pasado 14 de noviembre en Montero e investigada por la Fiscalía y la Policía bajo la hipótesis de un presunto feminicidio, su hermana, Elizabeth Ramos Ovando, brindó un testimonio en el que desmonta la hipótesis de un viaje voluntario y apunta directamente contra la pareja de la víctima, Raúl C. Y., actualmente prófugo.

De acuerdo con el relato de Elizabeth, tras la desaparición de Pamela el sábado 14 de noviembre, Raúl C. Y. acudió el domingo al cuarto que ella alquilaba para dejar comida y dinero a la hija mayor de la mujer, llevándose un teléfono celular antiguo que pertenecía a la víctima. Aunque no lo volvió a ver desde entonces, la hermana sostuvo que la sobrina confirmó su presencia ese domingo y que, posteriormente, el hombre desapareció.

Según explicó Elizabeth, entre el lunes y el miércoles comenzaron a llegar mensajes desde el celular de Pamela a amistades y conocidos. El detalle llamó la atención de su entorno cercano porque la comerciante —dedicada a la venta de condimentos— acostumbraba enviar audios y no textos escritos.

Entre las comunicaciones reportadas por la familia figuran:

Mensajes y un audio atribuido a otra persona que aseguraba que Pamela se encontraba internada en Cobija por un problema en la vesícula.

Un mensaje enviado a un amigo en tono de despedida, en el que se mencionaba que si algo le ocurría, las niñas debían quedar con Raúl y que él debía quedarse con un dinero que ella tenía para invertir.

Para Elizabeth, esos mensajes no reflejan la voluntad de su hermana, sino una manipulación posterior a su desaparición.

Al revisar la habitación que Pamela alquilaba, la hermana aseguró que no encontró indicios de un viaje planificado: quedaron allí sus dos carnés de identidad, su ropa y pertenencias, además de que faltaba dinero que la víctima había recibido recientemente y que tampoco figuraba en el lugar.

Consultada sobre la relación entre Pamela y Raúl C. Y., que llevaba cerca de un año, Elizabeth señaló que a simple vista él parecía tranquilo, pero advirtió que cuando bebía perdía el control, se tornaba celoso y discutía con frecuencia. Asimismo, indicó que amigas de la víctima le comentaron episodios de control excesivo y celos, y que Pamela intentaba alejarse, pero él le rogaba y lloraba para retomar la relación.

Elizabeth relató que, tras formalizar la denuncia, recibió llamadas desde el número de Raúl —quien conectaba y desconectaba su internet— en las que él negó haberle hecho daño, afirmó haber discutido por celos tras revisar su teléfono y sostuvo que la dejó en una tienda cerca de un puesto de coca. Según la hermana, el hombre intentó que retirara la denuncia e incluso le pidió que lo entendiera.

"Si ves esta entrevista, yo le diría por favor que no le haga daño a mi hermana, si mi hermana sigue con vida, que no le haga daño a mi hermana, por favor, porque ella tiene una niña de 8 años", expresó Elizabeth Ramos.

Mientras la Fiscalía, encabezada por el fiscal Ricardo Justiniano, y la Policía continúan con el rastreo —incluido el uso de drones en zonas de matorrales próximas a la urbanización Tarumá—, la hermana de Pamela afirmó que no pierde la fe mientras no se confirme lo contrario y pidió que, si está retenida en algún lugar, sea liberada.