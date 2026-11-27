María, nombre ficticio de una adolescente de 16 años, conmovió durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, de Red Uno, al contar que desde pequeña trabaja vendiendo pañuelos desechables en las calles para ayudar a sus cuatro hermanos y a la familia de su tía, quien los acogió después de que sus padres dejaran de cuidarlos.

La joven relató que, mientras otros niños celebran la Navidad en sus hogares, ella y sus familiares salen a trabajar para conseguir dinero destinado a la alimentación, el alquiler y los materiales escolares.

"Yo nunca pasé una Navidad así como los niños están en su casa, toman chocolatada con su panetón. Yo no conozco eso. Nosotros salimos a vender en las calles", expresó.

Su testimonio forma parte de la campaña solidaria impulsada por Red Uno junto a la Fundación Alalay, que busca reunir apoyo para 186 niños que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y, en muchos casos, deben trabajar en las calles.

María y sus hermanos encontraron refugio en la casa de su tía

La adolescente contó que su madre se ausentó del hogar en septiembre de 2022 y que posteriormente su padre comenzó a consumir bebidas alcohólicas, situación que dejó a los cinco hermanos sin la atención que necesitaban.

Ante las dificultades para conseguir alimentos y cubrir sus necesidades básicas, María acudió a su tía, quien decidió recibirlos en su vivienda.

"Yo he ido a buscar a mi tía y mi tía me ha aceptado con los brazos abiertos. Ha tenido un buen corazón, me ha aceptado a mí y a mis hermanitos", recordó.

Actualmente, junto a sus cuatro hermanos y sus primos, integra una familia de 13 niños y jóvenes que dependen de los ingresos obtenidos mediante la venta ambulante.

María explicó que su tía también enfrenta problemas de salud, situación que ha complicado aún más la economía familiar.

Trabajan desde las 5 de la mañana y algunas veces hasta la medianoche

La joven relató que anteriormente tocaba su melódica en espacios públicos para conseguir algunas monedas, pero posteriormente comenzó a acompañar a su tía en la venta de pañuelos desechables.

"Salimos a vender desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche vendiendo clínex", contó.

Sin embargo, aseguró que algunas jornadas se extienden hasta la medianoche cuando las ventas son escasas.

Durante la entrevista, describió las dificultades que enfrentan los niños que trabajan en la calle, especialmente por el frío, la lluvia, el hambre y las reacciones de algunas personas.

"Hay veces que pasas hambre sin comer y ves a la gente que sale de los lugares donde pueden comer, ves a los niños felices", relató.

También explicó que, pese a las dificultades, continúa estudiando y busca aprovechar las oportunidades para cambiar su futuro.

Sueña con ser abogada y ayudar a otros niños

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ocurrió cuando María habló sobre sus aspiraciones profesionales y su deseo de ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares.

"Yo sueño ser gran abogada, estudiar contaduría pública, pero sueño más ser abogada, ayudar a la gente que en estos casos, como mi caso, están pasando en situación de calle", manifestó.

La adolescente aseguró que quiere convertirse en una profesional para defender a quienes no tienen oportunidades y muchas veces sienten que sus necesidades no son escuchadas.

Otro de sus sueños es contar con una tienda que permita a su familia generar ingresos sin tener que permanecer tantas horas en las calles.

Pide útiles escolares, ropa y medicamentos para su familia

Al ser consultada sobre lo que desea recibir esta Navidad, María priorizó las necesidades de sus hermanos, primos y su tía.

"Yo les diría que me ayuden con útiles escolares, ropa, zapatos para mis hermanitos, o que no sea para mí, que sean para mis hermanos, para mis primos, medicamentos para mi tía", pidió.

La joven explicó que su mayor anhelo es que los niños de su familia tengan la oportunidad de estudiar, contar con lo necesario para vivir y disfrutar de una Navidad diferente.

También expresó que no guarda rencor hacia sus padres, pese a las dificultades que atravesó junto a sus hermanos.

"Yo les diría a mis papás, si los viera, que no les guardo el rencor, que a pesar de todo lo que me han hecho, que sigan adelante", manifestó.

Campaña solidaria busca apoyar a 186 niños

Durante el programa se informó que la campaña de Red Uno y la Fundación Alalay busca brindar ayuda a 186 niños que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, algunos de los cuales trabajan en las calles para contribuir a la economía de sus familias.

La iniciativa convoca a la población, empresas, universidades e instituciones a sumarse mediante donaciones de materiales escolares, ropa, calzados, alimentos, implementos de higiene y otros artículos de primera necesidad.