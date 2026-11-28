El Ministerio Público admitió formalmente la querella por el presunto delito de tentativa de asesinato contra los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera, impulsada por Juan Carlos Guedes Bruno y un grupo de presuntas víctimas dentro del denominado caso Hotel Las Américas.

“Evo Morales es el responsable, dieron la orden en Venezuela, también Álvaro García Linera, él ordenó al general Escóbar y él al general Santistevan y también el coronel Walter Andrade Sanjinés”, afirmó Guedes respecto a la cadena de mando del operativo de 2009.

Tras la admisión fiscal dictada el 9 de noviembre de 2026 sobre la demanda interpuesta en julio, la Procuraduría General del Estado formalizó su apersonamiento al proceso penal LPZ1004673 el pasado 26 de noviembre.

La entidad estatal solicitó ampliar las investigaciones, emitir órdenes de aprehensión y gestionar ante la Interpol la activación del sello rojo para la localización internacional de los exgobernantes.

Relato de detención y denuncias de tortura

Guedes recordó su captura ocurrida el 28 de abril de 2009, días después de la intervención policial en Santa Cruz, denunciando graves vulneraciones a sus derechos fundamentales durante su traslado a la sede de Gobierno.

“Fui secuestrado en mi casa, acusado de terrorismo, de alzamiento armado, me llevaron a La Paz con cinta masking en los ojos; fui torturado en todo el camino y a las 48 horas entregado en El Alto”, relató la víctima sobre el inicio de sus diez años y seis meses de reclusión.

El denunciante sostuvo que el proceso judicial en su contra se estructuró sin sustento real con el objetivo de frenar las demandas regionales de aquel periodo.

“Ese caso se armó para aplacar el crecimiento que tenía en su momento la media luna, con el ideal de la Autonomía, nada que ver con el separatismo; primero me acusaron de que yo hice el escudo de la nación camba y luego presentron un billete de Alasitas que dice ‘100 cruceños’”, señaló Guedes.

Búsqueda de justicia en instancias internacionales

Además de este proceso en la justicia ordinaria boliviana, el caso se encuentra en fase de sentencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se prevé su presentación ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

“Venimos peregrinando en esto desde el 2010, hay 39 familias que han sufrido demasiado y mientras tengamos vida, vamos a seguir buscando justicia”, concluyó el demandante tras recuperar su libertad en 2019.