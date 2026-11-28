¡Se encienden las luces, sube la adrenalina y la competencia se pone cada vez más emocionante! La Gran Batalla vive este viernes 27 de noviembre la última noche de presentaciones de su semana temática de Series y películas, una gala en la que dos equipos buscarán dejar su huella sobre el escenario más grande de la televisión boliviana.

Después de una semana cargada de interpretaciones, coreografías y personajes inolvidables, llegó el turno de Nahuel Vidaurre y la Academia Baila Conmigo, quienes demostrarán su talento en busca de una evaluación favorable del jurado.

Pero no estarán solos. Paola Guzmán y la Academia Bamboleo también subirán al escenario con una propuesta que promete energía, actuación y mucha emoción.

Ambos equipos llegan con un objetivo claro: impresionar al exigente jurado y conseguir los votos necesarios para mantenerse en la lucha por uno de los beneficios más importantes de la competencia.

Durante esta semana, los jueces seleccionarán a dos equipos destacados que posteriormente se enfrentarán por la inmunidad durante una semana, una ventaja que puede resultar decisiva en el concurso.

La cita es este viernes, desde las 20:45, por la señal de Red Uno. ¡Una gala que promete emociones, sorpresas y mucha competencia!