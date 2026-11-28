La fiscal departamental de Santa Cruz, Rose María Barrientos, informó este viernes que la Unidad Anticorrupción investiga una presunta entrega de dinero al exdirector general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel Ángel Morales, a raíz de la declaración del exguardaespaldas del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

De acuerdo con la autoridad del Ministerio Público, el exjefe antidroga fue aprehendido este viernes mediante acción directa dispuesta por fiscales de la Unidad Anticorrupción y, en horas de la noche, se encontraba prestando su declaración informativa acompañado de sus abogados defensores.

“Se tiene la información de que en la declaración del guardaespaldas de Marset ha nombrado de que hubo una entrega de dinero al mencionado coronel. Esta afirmación será motivo de investigación por la Unidad Anticorrupción y ese es el motivo por el cual él está prestando declaración en este preciso momento”, señaló Barrientos.

La fiscal departamental precisó que el proceso se encuentra en fase de investigación y que corresponderá a los fiscales asignados al caso y a la autoridad jurisdiccional establecer la probabilidad de autoría y las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

La aprehensión de Morales se suma a otros operativos y diligencias vinculadas al denominado caso "Roma", que involucra indagaciones en torno al entorno de Marset y al caso Mariaca, y por el cual ya cumplen detención preventiva exautoridades y exfuncionarios, entre ellos el exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio.