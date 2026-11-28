¡La magia de Disney se apoderó del escenario! Paola Guzmán y la Academia Bamboleo fueron los encargados de cerrar las presentaciones de este viernes 27 de noviembre y poner el broche final a la semana temática de Series y películas en La Gran Batalla.

La participante se transformó en Giselle, la princesa de la película Encantada, y junto a su academia recreó una escena romántica al ritmo de Y tú sabrás.

Con una puesta en escena que combinó interpretación, música y coreografía, el equipo transportó al público a un universo de fantasía, amor y cuentos de hadas.

La presentación recibió comentarios positivos de los cuatro integrantes del jurado, quienes destacaron especialmente el trabajo actoral y la manera en que Paola logró representar a su personaje.

Elka Meyer abrió las devoluciones con palabras de reconocimiento para Paola y su academia.

“Los felicito, chicos. Sí me gustó muchísimo esta noche”, expresó.

La jurado señaló que la propuesta representaba un desafío importante porque los participantes debían mantener la interpretación durante gran parte de la canción.

“Era difícil, constantemente estaban cantando y no solo es hablar, sino interpretar, y me pareció adecuado”, destacó.

Una de las devoluciones más entusiastas llegó de Gabriela Zegarra, quien aseguró que la presentación consiguió transmitir toda la esencia de una película de Disney.

“La verdad que fue una digna presentación de Disney. Se sintió un momento tan romántico, un momento de cuento de hadas, y lo hicieron muy bien”, manifestó.

La jurado destacó la actuación de Paola y consideró que el personaje de Giselle encajó muy bien con ella.

También elogió la sincronización de labios, uno de los aspectos fundamentales de esta semana temática.

“Me encantó la presentación, fue espectacular. Yo los contrataría en un show infantil”, expresó.

Por su parte, Quimey del Río valoró que el equipo apostara por una propuesta sencilla, pero bien construida y fiel a la escena original.

“Me gustó bastante. Sencilla, pero la reproducción de la escena era acorde”, señaló.

El juez también reconoció el trabajo individual de Paola y destacó que la sincronización de labios estuvo bien ejecutada.

Tito Larenti también tuvo palabras positivas para la presentación, aunque observó que hubo menos contenido de baile que en otras propuestas de la competencia.

El juez destacó especialmente el trabajo del bailarín que acompañó a Paola durante la interpretación.

“Me gustó, estuvo bastante bien. El bailarín que acompañó al personaje lo hizo muy bien”, manifestó.

Tras escuchar las devoluciones, Paola Guzmán se mostró emocionada y satisfecha con el trabajo realizado junto a su academia.

“Muy contenta, me encantó el personaje. Muy feliz por el gran equipo que tengo”, expresó.

Con una puesta en escena romántica y llena de fantasía, Paola Guzmán y Bamboleo cerraron la semana de Series y películas con elogios de los cuatro jueces.