¡La Gran Batalla se convirtió en una auténtica película de acción! Este viernes 27 de noviembre, Nahuel Vidaurre y la Academia Baila Conmigo fueron los encargados de abrir la última gala de la semana temática de Series y películas, con una presentación que dejó una excelente impresión en el jurado.

El participante se transformó en El Mariachi, el personaje de la película La balada del pistolero, mientras sus bailarines lo acompañaron con una puesta en escena llena de acrobacias, coreografías y momentos de actuación.

Al ritmo de Canción del Mariachi, el equipo recreó una escena de tiroteo, combinando movimientos, efectos y una interpretación que buscó transportar al público al universo de la película.

El primero en expresar su entusiasmo fue Quimey del Río, quien destacó la cantidad de elementos que el equipo incorporó en su presentación.

“Fue una presentación cargada de cosas. Me gustó que había acrobacia, había acción, reprodujeron la escena del tiroteo”, manifestó.

El juez confesó que tenía grandes expectativas y que Nahuel y su academia lograron cumplirlas.

“Estaba con mucha expectativa y me ha gustado, no han decepcionado”, aseguró.

La jurado Gabriela Zegarra también se mostró impresionada con la interpretación de los personajes y el nivel de preparación.

Según explicó, la actuación consiguió hacer creíble la historia que el equipo buscaba representar.

“Con los personajes, me creí los papeles. Con Nahuel siento que estaba bien el lip sync”, expresó.

Además, destacó que cada acción parecía estar cuidadosamente ensayada, ya que los movimientos y efectos ocurrieron en el momento indicado.

“Se nota que hubo mucho ensayo porque todo salió en el momento exacto”, manifestó.

Uno de los comentarios más importantes de la noche llegó de parte de Tito Larenti, quien destacó especialmente la manera en que Nahuel y sus bailarines manejaron los tiempos escénicos.

El juez explicó que una actuación de este tipo requiere controlar la energía y evitar que los movimientos se realicen de manera apresurada.

“Me gustó cómo estuvo compuesto el personaje y algo que me agrada son los tiempos dentro de la actuación”, señaló.

Larenti felicitó al equipo por respetar las pausas y desarrollar la interpretación de manera natural.

“No se apuraron, respiraron correctamente, respetaron tiempos y eso hace que puedan fluir”, sostuvo.

Finalmente, cerró su evaluación con uno de los mayores elogios de la gala:

“El trabajo que ustedes hacen ha sido impecable”.

La última devolución estuvo a cargo de Elka Meyer, quien destacó el trabajo coreográfico y los efectos utilizados durante la presentación.

“La coreografía fue muy buena, me gustaron los efectos, estuvo muy bien”, expresó.

Al igual que Gabriela Zegarra, consideró que faltó desarrollar un poco más la sensualidad del personaje y de la propuesta.

Tras escuchar los comentarios, Nahuel Vidaurre se mostró emocionado y agradecido por el reconocimiento al trabajo de su academia.

“Muchas gracias al jurado y al equipo. Hemos puesto todo en el escenario, estamos muy felices”, expresó.