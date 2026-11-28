¡La emoción se apoderó de La Gran Batalla! Al finalizar la gala de este viernes 27 de noviembre, los cuatro integrantes del jurado se reunieron para evaluar las presentaciones de toda la semana temática de Series y películas y definir a los dos equipos que tendrán la oportunidad de competir por uno de los beneficios más importantes del programa: la inmunidad.

Después de analizar las actuaciones, intercambiar opiniones y debatir sobre el desempeño de los participantes, los jueces finalmente llegaron a un consenso.

La encargada de anunciar la decisión fue Elka Meyer, quien reconoció que no fue sencillo seleccionar a los mejores equipos.

“Fue difícil, discutimos al respecto; sin embargo, llegamos a un consenso. Hemos visto buenas presentaciones y presentaciones fallidas”, manifestó.

El primer equipo seleccionado fue el de Nahuel Vidaurre y la Academia Baila Conmigo, que este viernes sorprendió con una presentación inspirada en la película La balada del pistolero.

Interpretando a El Mariachi, Nahuel protagonizó una puesta en escena llena de acrobacias, acción y efectos, que incluyó la recreación de un tiroteo.

El segundo equipo elegido fue el de Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY-2, que durante la semana presentó una actuación inspirada en La casa de papel.

Giuseppe interpretó a El Profesor, uno de los personajes más reconocidos de la serie, en una puesta en escena acompañada por la canción Bella Ciao.

La decisión del jurado dejó definidos a los dos equipos que protagonizarán el próximo enfrentamiento.

Ambos deberán regresar al escenario este lunes para competir por la inmunidad, un beneficio que les permitirá obtener protección durante una semana de competencia.