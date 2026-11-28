En el patio de honor del Colegio Militar del Ejército de Irpavi, el presidente Rodrigo Paz conmemoró los 216 años de la Batalla de Aroma y del Ejército boliviano con un discurso centrado en la renovación institucional.

Ante los mandos castrenses y autoridades presentes, el mandatario sentenció que "este presidente no retrocede ante las decisiones para transformar la Patria y nuestras Fuerzas Armadas".

Durante la ceremonia oficial en la sede de Gobierno, el jefe de Estado reivindicó el legado histórico de la gesta independentista que dio origen a la institución militar en el país.

"Un 14 de noviembre de 1810, los campos de Aroma fueron escenario de una victoria que marcó la lucha por la independencia y dio origen al glorioso Ejército de Bolivia; a 216 años de aquella gesta, hoy rendimos homenaje a las raíces de lo que después sería la Guerra del Chaco", recordó.

Cooperación internacional y equipamiento

Como parte de la estrategia de modernización castrense, el gobernante destacó el acercamiento con potencias extranjeras para fortalecer la capacidad operativa y tecnológica de los uniformados.

"Hemos estado en Turquía para abrir una nueva relación de la defensa de la Patria a través de la tecnología y la cooperación", explicó Paz, quien también anunció que existe un nuevo proyecto de crecimiento con la India y "un preacuerdo con Brasil para que 28 blindados lleguen a nuestras Fuerzas Armadas".

En el plano regional y ambiental, Paz resaltó los convenios suscritos recientemente con el vecino país para resguardar el patrimonio hídrico binacional como una vía para atraer financiamiento externo.

"Ayer con Perú cerramos varios acuerdos, uno de ellos establece que el lago Titicaca puede ser de utilidad para recursos a futuro si se lo cuida, porque es cuidando la Patria que pueden venir recursos internacionales", puntualizó.

En otro pasaje de su intervención, el presidente cuestionó el destino de inversiones estatales pasadas que, a su criterio, restaron oportunidades de desarrollo tecnológico al sector de defensa.

"La planta que pusieron en el salar de Uyuni vale 1.200 millones de dólares, no produce nada; esa plata bien invertida nos hubiera dado la capacidad para tener unas Fuerzas Armadas, desarrollando tecnología y defensa", afirmó.

Para concluir su alocución en el instituto militar paceño, el jefe de Estado dirigió un mensaje de cercanía hacia los uniformados y su entorno más próximo por la labor desempeñada durante la gestión.

"Quiero agradecer el trabajo arduo de este año, soy un amigo de ustedes, de sus familias, porque las Fuerzas Armadas también son las familias que están respaldando ese esfuerzo", expresó.