Las autoridades municipales y departamentales de Santa Cruz de la Sierra activaron este sábado un despliegue sanitario de emergencia en el Distrito Municipal 6 para frenar la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Esta minga de limpieza responde a los alarmantes resultados de una reciente encuesta entomológica que sitúa a toda la capital cruceña en zona de riesgo frente al avance del dengue, el zika y la chikunguña.

El estudio técnico determinó que la acumulación de agua por las recientes precipitaciones ha generado un escenario propicio para la reproducción del vector en todos los barrios.

Ante este diagnóstico, las brigadas priorizarán el rastrillaje en los distritos 6, 10, 14 y 15 por presentar los índices más elevados de infestación, antes de extender el operativo al resto de la mancha urbana.

Eliminación de criaderos frente a la fumigación

Durante la jornada, personal debidamente identificado de la Alcaldía y la Gobernación recorre los domicilios para recolectar específicamente neumáticos, envases y recipientes en desuso que almacenan agua.

Los equipos técnicos advierten que la fumigación elimina únicamente al insecto adulto en vuelo, por lo que resulta indispensable destruir los criaderos domésticos donde sobreviven los huevos y las larvas.

Las instituciones involucradas instan a las familias cruceñas a abrir las puertas de sus hogares y colaborar activamente en el descacharrado de patios y jardines.

El éxito de esta cruzada preventiva depende del compromiso vecinal para cortar el ciclo reproductivo del mosquito y resguardar la salud de los grupos más vulnerables, especialmente los niños y los adultos mayores.