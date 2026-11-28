El viaducto del Plan 3000 comienza a tomar forma tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. El acuerdo establece una inversión aproximada de Bs 60 millones para ejecutar esta infraestructura vial en el Distrito 8 de la capital cruceña.

El documento fue suscrito este sábado por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Carlos Manuel Saavedra, como parte de la coordinación entre el Gobierno nacional y el municipio para impulsar el proyecto.

La obra busca mejorar la conectividad y la circulación vehicular en el Plan 3000, una zona de importante crecimiento urbano cuyos vecinos esperan durante años la ejecución de esta infraestructura, que permaneció paralizada.

¿Cuándo comenzará la construcción del viaducto?

Durante la firma del convenio, el alcalde anunció que las obras civiles tienen previsto comenzar durante los primeros meses de 2027.

El acuerdo establece un plazo de ejecución de 540 días calendario, que comenzará a computarse a partir de la emisión de la Orden de Proceder.

De esta manera, la consolidación del convenio permitirá avanzar hacia la etapa operativa del proyecto y dar paso a los procedimientos necesarios para iniciar los trabajos.

¿Quién estará a cargo de ejecutar el proyecto?

La Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, tendrá a su cargo la contratación y ejecución directa del viaducto, además del seguimiento de sus diferentes etapas y la supervisión de los trabajos.

Por su parte, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra asumirá los compromisos necesarios para garantizar las condiciones que permitan desarrollar la infraestructura.

El ministro Mauricio Zamora indicó que el acuerdo responde a la línea de trabajo impulsada por el presidente Rodrigo Paz, orientada a concretar proyectos mediante la coordinación entre el Gobierno nacional y las administraciones municipales.

Una obra esperada por los vecinos del Plan 3000

El viaducto representa una de las infraestructuras viales proyectadas para mejorar la movilidad en el Distrito 8. Según las autoridades, la inversión de aproximadamente Bs 60 millones permitirá avanzar en una obra que busca responder a las necesidades de circulación de los habitantes de esta zona de Santa Cruz de la Sierra.

Con la firma del convenio, el Gobierno nacional y la Alcaldía cruceña establecieron las responsabilidades institucionales y financieras para llevar adelante el proyecto, cuyo inicio está previsto para los primeros meses de 2027.