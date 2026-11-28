Dos operativos policiales realizados en dos condominios de la zona norte de Santa Cruz permitieron descubrir depósitos de armamento que, según las investigaciones policiales, eran utilizados por organizaciones criminales. Durante los allanamientos se secuestraron armas largas, 11.200 municiones de distintos calibres, chalecos antibalas y dos teléfonos satelitales. No se encontraron personas en los inmuebles y tampoco se reportaron aprehendidos.

El primer operativo se desarrolló el 26 de noviembre, a las 15:00, mediante un allanamiento en uno de los condominios. En el lugar, los efectivos identificaron un depósito donde encontraron siete armas largas de diferentes marcas y calibres, además de varias cajas de municiones.

“El primer caso que queremos exponer ha sido desarrollado a horas 15:00, en un operativo realizado en un allanamiento en el condominio. Se logró encontrar un depósito al interior de este inmueble. En este depósito se encontraron diversos objetos, luego de la apertura del mismo se logró secuestrar siete armas largas de diversas marcas y de diversos calibres que hoy están siendo expuestos en esta conferencia de prensa. Asimismo, se logró encontrar diversas cajas de municiones de distintos calibres”, informó el comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Javier Álvarez Arismendi.

En ese primer inmueble también se secuestraron dos teléfonos satelitales, una vagoneta de alta gama y una motocicleta. De acuerdo con la autoridad policial, estos vehículos eran utilizados por las personas que habitaban el lugar para desplazarse por el departamento de Santa Cruz.

El segundo allanamiento se realizó el 27, en otro condominio de la misma zona. Durante la requisa, los efectivos encontraron cuatro armas largas tipo AR-47 y un arma larga tipo M-4, ampliando así el arsenal decomisado durante ambos procedimientos.

“A su vez indicó: ‘En este lugar, luego de la requisa, igualmente se ha logrado encontrar cuatro armas largas tipo AR-47, un arma larga tipo M-4. En el despliegue de las operaciones y el allanamiento que se ha realizado en estos inmuebles, no hemos logrado encontrar a ninguna persona habitando estos inmuebles’”, manifestó Álvarez.

La autoridad señaló que los inmuebles eran utilizados como depósitos de armamento por organizaciones criminales. Sin embargo, pese al material encontrado, los investigadores no hallaron a sus ocupantes durante los procedimientos, por lo que no se reportaron personas aprehendidas.