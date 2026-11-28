El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el Tipo de Cambio Oficial en Bs. 11,90 por dólar estadounidense para este sábado 28 de noviembre de 2026.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial del dólar puede registrar variaciones diarias.

¿A cuánto está el dólar paralelo este sábado?

En el mercado paralelo, el dólar se cotiza en Bs. 11,99 para la compra y Bs 12,07 para la venta, según los valores de referencia publicados por el portal dolarboliviahoy.com.

Más temprano en la mañana, la misma plataforma reportaba Bs.12,03 para la compra y Bs. 12,03 para la venta.

La cotización del mercado paralelo corresponde a valores de referencia que operan fuera del sistema financiero regulado y no constituye un tipo de cambio oficial.

Por su parte, el BCB publica diariamente la cotización oficial del dólar conforme al régimen cambiario vigente.