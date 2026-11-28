Descargar una aplicación gratuita puede parecer inofensivo, pero algunos programas esconden mecanismos diseñados para obtener información financiera. Los ciberdelincuentes utilizan aplicaciones falsas y programas maliciosos para acceder a contraseñas, interceptar códigos de verificación y comprometer cuentas bancarias.

Entre las amenazas más peligrosas están los troyanos bancarios, un tipo de malware que busca obtener las credenciales de las víctimas y facilitar operaciones financieras sin su autorización.

El riesgo aumenta cuando los usuarios instalan aplicaciones de procedencia desconocida, aceptan permisos sin revisarlos o ingresan sus datos financieros en plataformas que imitan a entidades bancarias.

¿Qué aplicaciones pueden poner en riesgo tus datos bancarios?

No todas las aplicaciones sospechosas funcionan de la misma manera. Algunas se hacen pasar por servicios legítimos, mientras que otras aprovechan los permisos del teléfono para acceder a información sensible.

Estas son algunas de las modalidades utilizadas por los ciberdelincuentes:

1. Aplicaciones bancarias falsas

Imitan el nombre, el logotipo y la apariencia de una entidad financiera. Su objetivo es convencer al usuario de que ingrese su número de cuenta, contraseña, usuario o datos de tarjetas.

Una vez que la víctima proporciona esa información, los delincuentes pueden utilizarla para intentar ingresar a sus cuentas o cometer fraudes.

2. Aplicaciones que interceptan mensajes SMS

Algunos programas maliciosos solicitan acceso a los mensajes del celular. Esto puede permitirles obtener códigos de verificación enviados por entidades financieras y otros servicios.

Con esos códigos, los delincuentes pueden intentar superar mecanismos de autenticación y tomar el control de determinadas cuentas.

3. Aplicaciones que solicitan permisos de accesibilidad

Los servicios de accesibilidad están diseñados para ayudar a personas con dificultades visuales, auditivas o de movilidad.

Sin embargo, determinados troyanos bancarios abusan de estas funciones para observar acciones en pantalla, manipular ventanas o ejecutar operaciones sin el conocimiento del propietario.

4. Aplicaciones falsas de préstamos

Algunas plataformas fraudulentas ofrecen créditos rápidos y solicitan datos personales, fotografías de documentos e información financiera.

El peligro aparece cuando utilizan esos datos para extorsionar, suplantar identidades o cometer otros fraudes.

5. Aplicaciones que muestran pantallas falsas

Ciertos programas maliciosos pueden superponer formularios que imitan la pantalla de ingreso de una entidad bancaria.

Cuando la víctima escribe sus credenciales, estas pueden quedar expuestas a los delincuentes.

¿Cómo llegan estas aplicaciones al celular?

Los ciberdelincuentes utilizan diferentes estrategias para conseguir que las personas instalen programas maliciosos.

Entre las más frecuentes están los enlaces enviados por WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales.

También circulan archivos APK que prometen acceso gratuito a servicios, descuentos, préstamos o funciones que supuestamente no están disponibles en las tiendas oficiales.

Según las recomendaciones de seguridad de Google y las investigaciones de ESET y Kaspersky sobre amenazas móviles, instalar aplicaciones de fuentes desconocidas y conceder permisos innecesarios puede aumentar la exposición a programas maliciosos.

Descargar una aplicación desde una tienda oficial tampoco garantiza por sí solo que esté libre de riesgos. Por eso, es importante comprobar quién la desarrolla, revisar sus antecedentes y verificar los permisos que solicita.

¿Qué señales pueden alertarte de una aplicación peligrosa?

Presta atención si una aplicación:

Solicita tu contraseña bancaria sin que exista una razón legítima.

Pide acceso a tus mensajes, contactos o funciones de accesibilidad sin necesitarlo para su servicio.

Te exige instalar archivos APK desde enlaces desconocidos.

Promete préstamos inmediatos a cambio de información financiera o pagos anticipados.

Imita el nombre o la imagen de un banco, pero no pertenece a sus canales oficiales.

Solicita códigos de verificación que deberían mantenerse privados.

Una señal aislada no confirma que exista malware, pero debe motivar una revisión antes de continuar utilizando el programa.

¿Cómo proteger tus cuentas bancarias desde el celular?

Para reducir los riesgos, es importante adoptar medidas preventivas:

Descarga aplicaciones desde Google Play o App Store y comprueba quién es el desarrollador.

Mantén actualizado el sistema operativo del celular.

En Android, activa Google Play Protect y realiza análisis de seguridad.

Revisa periódicamente los permisos concedidos a cada aplicación.

No compartas contraseñas, códigos SMS ni claves de autenticación.

Activa la verificación en dos pasos cuando esté disponible.

Evita ingresar a tu banca móvil desde enlaces recibidos por mensajes o redes sociales.

Utiliza únicamente las aplicaciones y páginas oficiales de tu entidad financiera.

En Bolivia, los usuarios pueden consultar las recomendaciones y los canales de atención de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para conocer sus derechos y los mecanismos de reclamo ante posibles irregularidades financieras.

¿Qué hacer si instalaste una aplicación sospechosa?

Si sospechas que descargaste un programa malicioso, actúa rápidamente:

Evita utilizar la aplicación y no ingreses a tu banca móvil desde el dispositivo sospechoso. Desde otro equipo seguro, cambia las contraseñas de tus cuentas importantes. Comunícate con tu banco por sus canales oficiales y solicita que revise los accesos y movimientos de tus cuentas. Elimina la aplicación sospechosa y ejecuta un análisis de seguridad. Si detectas transferencias o compras que no reconoces, reporta inmediatamente el hecho a tu entidad financiera. Si el dispositivo continúa mostrando comportamientos extraños, solicita asistencia técnica especializada.

La prevención es fundamental. Una aplicación puede parecer confiable por su diseño o por las funciones que promete, pero eso no garantiza que proteja tu información. Antes de descargarla, verifica su procedencia y piensa dos veces antes de conceder acceso a tus datos.