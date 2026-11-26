WhatsApp comenzó a probar una nueva función que permite enviar stickers con sonido, una herramienta que busca hacer más entretenidas las conversaciones. La novedad ya está disponible para algunas cuentas y usuarios de determinados países, mientras que su habilitación se realiza de manera progresiva.

El experto en tecnología Arturo Morón explicó que esta novedad sorprendió a los usuarios, acostumbrados a compartir stickers, GIF y memes. Sin embargo, aclaró que la función todavía no está habilitada de manera general para todas las cuentas.

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El especialista también recomendó tener paciencia y evitar descargar aplicaciones externas o versiones no oficiales de WhatsApp para intentar acceder anticipadamente a esta herramienta, debido a los riesgos de seguridad que pueden representar.

“Si usted quiere utilizarlo y todavía no está disponible tanto en su cuenta o quizás en su región, no vaya a caer en eso de aplicaciones terceras. Cuando uno utiliza una APK, se está poniendo un poco más vulnerable y puede ser que la estén hackeando”, advirtió.

¿Cómo crear un sticker con audio?

Morón explicó que el procedimiento permitirá convertir un fragmento de video almacenado en la galería del teléfono en un sticker con sonido. Para ello, los usuarios deberán ingresar a la opción de crear stickers dentro de WhatsApp, seleccionar el video y recortar la parte que desean utilizar.

Una vez elegido el fragmento, aparecerá un ícono de sonido en la pantalla. Al activarlo, la aplicación incorporará el audio original del video y permitirá crear el sticker para compartirlo directamente en las conversaciones.

La nueva herramienta se suma a las distintas opciones que WhatsApp ha incorporado con el paso de los años para transformar la comunicación digital, desde los emoticones y emojis hasta los GIF y los stickers animados.

Durante la entrevista, Morón destacó que estas novedades permiten darle mayor personalidad a los mensajes y hacer que las conversaciones sean más dinámicas y divertidas.