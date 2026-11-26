WhatsApp ha anunciado los mensajes programados, una función que permite a los usuarios escribir un mensaje y enviarlo en cualquier momento entre 10 minutos y 14 días después, tanto en 'chats' individuales como de grupo.



Para programar un mensaje hay que mantener presionado el botón de enviar y elegir la fecha y hora en que se quiere que llegue, explica la plataforma de mensajería instantánea, que detalla que se verá como cualquier otro mensaje para la persona que lo reciba.



Los usuarios pueden, además, ver todos los mensajes que tienen pendientes y eliminarlos con antelación si cambian de opinión.



Incluso si el teléfono está apagado o se le ha agotado la batería, el mensaje programado igualmente aparecerá a la hora elegida y permanecerá cifrado de extremo a extremo como todos los mensajes personales, "por lo que nadie más podrá leerlo, ni siquiera nosotros", asegura en su blog WhatsApp, propiedad de la compañía Meta.



Los mensajes programados funcionan con texto, fotos y vídeos, y se implementarán a nivel mundial durante las próximas semanas.



Según WhatsApp, se trata de una de las funciones más solicitadas por los usuarios. EFE