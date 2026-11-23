Los glaciares que terminan en lagos pierden hielo a un ritmo mayor que aquellos que desembocan en tierra firme o en el mar. Entre 2000 y 2020, registraron una pérdida anual equivalente a 66 centímetros de agua, según una investigación internacional publicada en la revista científica Nature Climate Change.

El estudio identificó que el contacto directo con los lagos agrava la pérdida de masa glaciar. Esto ocurre porque el agua puede derretir el hielo desde la parte inferior, mientras que grandes bloques pueden desprenderse y caer al lago, de acuerdo al portal Infobae.

La investigación contó con la participación de Tobias Bolch, del Instituto de Geodesia de la Universidad Tecnológica de Graz (TU Graz), y analizó la evolución de los lagos glaciares en distintas regiones del mundo.

Los resultados muestran que los glaciares que terminan en tierra firme perdieron una capa equivalente a 40 centímetros de agua por año, mientras que aquellos que desembocan en el mar registraron una pérdida de 36 centímetros.

“Nuestra investigación ha demostrado que el contacto con un lago acelera aún más la pérdida de hielo de un glaciar”, afirmó Bolch.

Los lagos glaciares aumentaron un 35%

Para determinar la influencia de distintos factores, los investigadores utilizaron modelos de aprendizaje automático y analizaron imágenes satelitales de los años 2000 y 2020.

Fragmentos de un glaciar. Foto: EFE

El estudio estableció que la topografía, como la altitud y la pendiente, representa el 46% de la influencia sobre la pérdida de masa glaciar. Los factores climáticos, entre ellos la temperatura y las precipitaciones, concentran el 43%, mientras que los lagos representan alrededor del 11%.

Además, durante las dos décadas analizadas, la cantidad de lagos en contacto directo con glaciares aumentó en más de 3.500, lo que representa un crecimiento cercano al 35%.

Su superficie conjunta se expandió aproximadamente 600 kilómetros cuadrados y su volumen de agua aumentó unos 66 kilómetros cúbicos.

Advierten sobre riesgos para las poblaciones

Los investigadores señalaron que estos resultados permitirán mejorar las proyecciones sobre el futuro de los glaciares y comprender sus efectos en las regiones montañosas y las poblaciones ubicadas aguas abajo.

Bolch sostuvo que los hallazgos también ayudarán a evaluar los riesgos relacionados con posibles desbordamientos de lagos glaciares, además de aportar información sobre la disponibilidad de agua de deshielo, una fuente de abastecimiento para distintas regiones.