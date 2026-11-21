WhatsApp comenzó a implementar una nueva función que permitirá compartir estados con un grupo reducido de contactos, a través de listas personalizadas de mejores amigos.

La herramienta busca ofrecer mayor privacidad y dar a los usuarios más control sobre quiénes pueden ver sus publicaciones, en una modalidad similar a la que ya utiliza Instagram.

La nueva opción permitirá elegir la audiencia al momento de publicar un estado. De esta manera, los usuarios podrán compartir contenido con todos sus contactos o limitar su visualización exclusivamente a una lista de mejores amigos, además de utilizar otros grupos personalizados.

Una de las particularidades de esta herramienta es que WhatsApp no enviará notificaciones cuando un contacto sea agregado o eliminado de estas listas. Esto permitirá modificar los grupos de audiencia sin que los demás usuarios reciban avisos sobre esos cambios.

Sin embargo, las personas que reciban un estado podrán identificar si forma parte de una lista de mejores amigos o de otro grupo seleccionado. Esto será posible mediante un indicador visual diferente: un círculo violeta alrededor de la fotografía de perfil de quien publicó el contenido.

Con esta actualización, WhatsApp amplía las opciones de privacidad de sus estados e incorpora una modalidad de publicación más selectiva, siguiendo una dinámica que ya es popular entre los usuarios de Instagram.