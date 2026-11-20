Descargar WhatsApp Plus APK en un teléfono Android puede poner en riesgo la información personal y la seguridad de la cuenta bancaria, debido a que se trata de una aplicación modificada por terceros y cuyas prácticas de privacidad y seguridad no pueden ser verificadas por WhatsApp.

Estas versiones no oficiales pueden exponer el dispositivo a programas maliciosos capaces de robar información y causar daños en el teléfono. El riesgo también alcanza a los datos bancarios si el equipo almacena contraseñas, claves de acceso o archivos relacionados con servicios financieros, según información publicada por los portales Infobae y TV Azteca.

WhatsApp advierte que no avala las aplicaciones modificadas porque no puede garantizar que los mensajes, la ubicación, los archivos compartidos y otros datos personales permanezcan privados y seguros. “Tu privacidad y seguridad están en riesgo”, señala la plataforma.

Riesgos de usar WhatsApp Plus

Aunque aplicaciones como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, WhatsApp Delta y otras versiones modificadas ofrecen funciones adicionales, su instalación puede implicar riesgos para la privacidad.

Entre las herramientas que atraen a los usuarios están la posibilidad de descargar estados, ver mensajes eliminados, utilizar emojis exclusivos, ocultar el estado “en línea” o la indicación de que se está escribiendo, programar mensajes y restringir quién puede realizar llamadas.

El logo de WhatsApp . Foto: EFE

Sin embargo, WhatsApp señala que el uso de estas aplicaciones infringe sus Condiciones del servicio. Además de la posible exposición de información, puede ocasionar restricciones en la cuenta, como bloqueos temporales o permanentes y limitaciones para vincular otros dispositivos.

La plataforma también menciona entre las aplicaciones no autorizadas a GB WhatsApp, FM WhatsApp, TeleMessage y TM WhatsApp.

¿Qué hacer si instalaste una versión no oficial?

Si aparece un aviso que exige utilizar la aplicación oficial para iniciar sesión o informa que la cuenta fue cerrada por usar una versión no autorizada, WhatsApp recomienda eliminar la aplicación modificada.

Para recuperar el acceso de manera segura, aconseja descargar WhatsApp o WhatsApp Business desde su sitio web oficial y volver a registrar el número de teléfono.

La empresa advierte que no puede garantizar que una copia de seguridad creada desde una aplicación modificada se transfiera correctamente a la versión oficial.