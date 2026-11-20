Un equipo de cirujanos de Sídney, Australia, consiguió mantener vivo un hígado humano donado durante 47 días fuera del cuerpo, mediante un sistema automatizado que le suministró sangre y nutrientes a temperatura corporal.

El avance abre nuevas posibilidades para la conservación de órganos, los trasplantes y la investigación médica.

El procedimiento fue desarrollado por especialistas del hospital Royal Prince Alfred, bajo la dirección del cirujano Carlo Pulitano, profesor de la Universidad de Sídney. Para conseguirlo utilizaron el Sistema de Perfusión de Órganos Extendida (Extended Organ Perfusion System), una tecnología que funciona como un soporte artificial para mantener las funciones del órgano.

Pulitano describió el dispositivo como “un cuerpo artificial”, debido a que reproduce algunas de las condiciones necesarias para mantener vivo el hígado.

El sistema utiliza bombas automáticas y sensores que suministran sangre y nutrientes, mientras eliminan los desechos. Durante el procedimiento, el órgano permaneció a una temperatura aproximada de 37 grados centígrados.

Los resultados preliminares fueron presentados en el programa del congreso de trasplantes TTS 2026. Según el resumen científico, los investigadores conectaron ocho hígados donados completos, después de utilizar otros ocho para desarrollar la técnica.

Todos lograron recuperarse del daño inicial en un periodo de entre 24 y 48 horas, mientras que uno permaneció conectado al sistema durante 47 días.

Entre las posibilidades que estudia el equipo de Pulitano está dividir un hígado donado y conectar sus distintas secciones al sistema de perfusión. El cirujano ya realizó pruebas iniciales con esta alternativa, que, si demuestra resultados exitosos, podría permitir obtener varios órganos de tamaño completo a partir de una sola donación.

Además, los investigadores exploran el uso de terapias génicas en órganos mantenidos fuera del cuerpo, lo que permitiría estudiar tratamientos directamente sobre tejidos humanos.