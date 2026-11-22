La Luna del Castor será uno de los fenómenos astronómicos que marcarán noviembre de 2026. Se trata de una Superluna que podrá observarse entre el 23 y el 25 de noviembre, cuando el satélite natural se verá más grande y brillante de lo habitual debido a su cercanía con la Tierra.

Este fenómeno también despierta curiosidad por su nombre, que tiene origen en las tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica y está relacionado con los preparativos de los castores para enfrentar la llegada del invierno.

¿Por qué se llama Luna del Castor?

El nombre proviene de las costumbres de los pueblos indígenas de Norteamérica, que asociaban la Luna llena de esta época del año con la actividad de los castores.

Durante el final del otoño en el hemisferio norte, estos animales trabajan intensamente en la construcción y el reforzamiento de sus refugios, además de almacenar alimentos para sobrevivir durante el invierno.

La Luna de noviembre también recibe otras denominaciones tradicionales, vinculadas con los cambios de estación y las actividades de la naturaleza. Entre ellas están la Luna de la Escarcha, la Luna del Pavo, la Luna del Pequeño Oso y la Luna del Comercio.

En Bolivia las mejores oportunidades para observarla serán durante la noche del lunes 23 al martes 24 de noviembre.

Aunque popularmente se dice que la Luna crece, en realidad su tamaño no cambia: es la menor distancia respecto a la Tierra la que produce esta apariencia más grande y luminosa.