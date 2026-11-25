Especialistas internacionales recomiendan esperar, siempre que sea posible, hasta los 12 o 14 años para permitir que los menores tengan un teléfono inteligente con acceso a internet. En el caso de las redes sociales, aconsejan retrasar su uso hasta los 16 años.

Sin embargo, la edad no es el único criterio que deben considerar los padres. También es importante evaluar la madurez del niño, su capacidad para respetar límites y cómo podría reaccionar ante situaciones de riesgo.

Aunque un celular facilita la comunicación cuando los hijos comienzan a salir solos, también puede exponerlos al contacto con desconocidos, el ciberacoso y contenidos inapropiados, como publicaciones sobre violencia y autolesiones.

A estos peligros se suma el uso excesivo de videojuegos y aplicaciones, que puede afectar el descanso, la concentración y el rendimiento escolar.

Los hábitos de los adultos también influyen, ya que cuando los padres utilizan constantemente sus teléfonos durante las comidas y las conversaciones familiares, transmiten a sus hijos la idea de que permanecer conectados todo el tiempo es normal.

Antes de entregar el primer dispositivo, los especialistas recomiendan establecer reglas claras sobre los horarios y lugares de uso. Entre las medidas sugeridas están evitar los celulares durante las comidas, dejarlos fuera de las habitaciones a la hora de dormir y activar controles parentales para limitar aplicaciones, aprobar descargas y supervisar los contenidos.

Además, los padres deben conversar con sus hijos sobre los riesgos de compartir fotografías, hablar con desconocidos o ingresar a enlaces sospechosos.

La recomendación es que el primer celular no llegue solamente como una herramienta de comunicación, sino acompañado de educación digital, orientación y límites para que los menores aprendan a utilizarlo responsablemente.