Los fanáticos de una de las franquicias de videojuegos más populares del mundo ahora pueden darle un toque urbano y lleno de estilo a sus celulares con el denominado "modo GTA", una personalización que permite cambiar el tradicional ícono verde de la aplicación de mensajería por una imagen inspirada en Grand Theft Auto VI.

La expectativa por el nuevo videojuego de Rockstar Games despertó el interés de los usuarios por llevar su estética a diferentes dispositivos. Una de las opciones más llamativas es modificar la apariencia de WhatsApp para que luzca como parte del universo de GTA.

¿Quieres sumarte a esta tendencia? El procedimiento es sencillo y solo necesitas un celular Android, una aplicación de personalización y una imagen relacionada con GTA.

Para realizar esta modificación debes utilizar Nova Launcher, una aplicación disponible en Google Play Store que permite personalizar la pantalla de inicio de los celulares Android.

Con esta herramienta puedes cambiar los fondos de pantalla, los estilos de letra, los widgets y los íconos de las aplicaciones instaladas.

También necesitarás una imagen inspirada en GTA VI. Puedes elegir el logotipo del videojuego, alguno de sus personajes o un diseño personalizado que combine los colores y la estética de la franquicia con el símbolo de WhatsApp.

Cómo activar el «modo GTA» en WhatsApp: paso a paso

Si quieres transformar el aspecto de tu aplicación, sigue estas instrucciones:

Descarga Nova Launcher: ingresa a Google Play Store y busca la aplicación. Configura el lanzador: abre Nova Launcher y establécelo como interfaz predeterminada de tu celular. Elige tu imagen: descarga y guarda en la galería una ilustración inspirada en GTA VI. Busca WhatsApp: regresa a la pantalla principal y mantén presionado el ícono de la aplicación durante unos segundos. Selecciona «Editar»: aparecerá un menú con opciones para modificar el acceso directo. Cambia el ícono: presiona sobre el logotipo de WhatsApp y selecciona la imagen que descargaste. Ajusta y confirma: acomoda el tamaño de la imagen y guarda los cambios.

WhatsApp tendrá una apariencia completamente diferente en la pantalla de inicio de tu celular, con un diseño inspirado en el universo de GTA.