A simple vista, la escena parece desafiar todo lo que la exploración espacial ha encontrado en Marte: decenas de siluetas oscuras ramificadas que dan la impresión de ser pequeños árboles o matorrales brotando entre dunas pálidas y congeladas. Sin embargo, no hay rastro de plantas ni de vida vegetal. La imagen —captada en abril de 2008 por la cámara HiRISE de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA y difundida recientemente por Science Alert— es un engaño visual provocado por la perspectiva y por el comportamiento estacional del hielo seco.

Basta girar la fotografía o mirarla desde otra orientación para que la ilusión de un "bosque" se desvanezca. Lo que parecían troncos y ramas son, en realidad, vetas de arena oscura que se han desprendido del interior de las dunas y han resbalado pendiente abajo. Como destaca la agencia espacial, estas supuestas plantas tampoco proyectan sombras, un detalle que termina de desmontar el espejismo.

Al voltear la imagen del bosque marciano, se revela un paisaje completamente diferente (NASA, HiRISE, MRO, LPL/Universidad de Arizona).

El papel del hielo seco en la primavera marciana

Aunque Marte tiene un eje inclinado y atraviesa estaciones como la Tierra, la dinámica de sus polos funciona de manera muy distinta. Durante el invierno marciano, parte del dióxido de carbono de la atmósfera se congela y cubre las latitudes altas con escarcha y capas de hielo seco.

Cuando llega la primavera, ese hielo no se derrite en agua líquida como ocurre en gran parte de la Tierra, sino que pasa directamente de sólido a gas mediante un proceso llamado sublimación. En ese tramo del año:

Calentamiento bajo el hielo: La luz solar puede atravesar parcialmente el hielo translúcido y calentar la arena oscura que se encuentra debajo, debilitando y agrietando la cubierta helada.

Escape de gas y deslizamientos: El gas acumulado puede escapar de forma brusca y arrastrar arena consigo por las laderas de las dunas, dejando las marcas oscuras alargadas y ramificadas.

Polvo en movimiento: En la propia captura de 2008, la cámara HiRISE registró una pequeña nube de polvo asociada al desplazamiento de material, señal de que el sedimento seguía moviéndose en el instante de la toma.

Dunas que cambian y manchas estacionales

Estos movimientos no son un simple adorno pasajero: alteran el relieve marciano con el paso de los años. Un estudio de 2011 encabezado por la científica planetaria Candice Hansen-Koharcheck, del Planetary Science Institute, comparó imágenes de dunas del polo norte marciano en distintos años marcianos y detectó nuevos barrancos, cavidades y acumulaciones de arena en sus bases. En cinco dunas analizadas, los bordes inferiores de las pendientes avanzaron entre 2,2 y 4,7 metros en un solo año marciano.

A estas vetas se suman otros fenómenos propios de la primavera marciana, como manchas oscuras estacionales (a menudo en forma de abanico, de unos 50 metros de diámetro) observadas por el instrumento THEMIS a bordo de Mars Odyssey, vinculadas a expulsiones de gas y arena oscura que absorben más calor y aceleran la pérdida del hielo. También se forman vientos por diferencias térmicas capaces de levantar polvo, como se ha visto en mosaicos de Mars Global Surveyor.

Cuando llega el verano, el hielo desaparece y los vientos redistribuyen la arena, borrando poco a poco las marcas oscuras hasta que el frío invernal devuelve la escarcha y prepara el terreno para que, en la siguiente primavera, vuelva a asomar el espejismo.