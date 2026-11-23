Una modalidad de ciberestafa que se ha viralizado en la región encendió las alarmas de seguridad digital: el robo de cuentas de WhatsApp mediante la vulneración del buzón de voz. A diferencia de otros engaños, este método no requiere que los delincuentes tengan acceso físico al celular de la víctima ni que esta haga clic en enlaces sospechosos, ya que aprovecha las configuraciones predeterminadas de las operadoras telefónicas.

El ataque explota el sistema de verificación que utiliza WhatsApp cuando alguien intenta activar una cuenta en un teléfono nuevo. Por defecto, la aplicación envía un código de seis dígitos por mensaje de texto (SMS), pero si este no se ingresa, ofrece la opción de dictarlo mediante una llamada automatizada, según informa el portal El Heraldo de México.

¿Cómo operan los delincuentes?

Los estafadores suelen intentar el registro durante la madrugada o en horarios en los que saben que la víctima no responderá el teléfono (o incluso saturan la línea con llamadas previas para forzar el desvío).

Cuando la llamada automatizada de WhatsApp entra y nadie contesta, el sistema deriva el audio al buzón de voz, donde queda grabado el código de seguridad. Si el usuario nunca cambió la contraseña de fábrica de su casilla de mensajes (que suele ser genérica, como 0000 o 1234 ) y la operadora permite el acceso remoto desde otro número, los atacantes ingresan al buzón, escuchan la grabación y toman el control de la cuenta.

Una vez dentro, suelen suplantar la identidad de la víctima para pedir dinero prestado a sus contactos o acceder a información confidencial.

Medidas clave para proteger tu cuenta

Para cerrar esta brecha de seguridad en cualquier línea telefónica (Entel, Tigo o Viva), los expertos en ciberseguridad recomiendan aplicar tres filtros inmediatos:

Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp: Es la barrera más efectiva. Aunque el delincuente obtenga el código de la llamada, no podrá abrir la cuenta sin este PIN personal. Pasos: Abre WhatsApp > ve a Ajustes (o Configuración) > entra en Cuenta > selecciona Verificación en dos pasos > pulsa Activar y crea un PIN de seis dígitos que puedas recordar. Es recomendable asociar un correo electrónico por si olvidas la clave. Desactivar el buzón de voz o cambiar su clave: Si no utilizas la casilla de mensajes, lo más seguro es darla de baja. Pasos: Comunícate con el servicio de atención al cliente de tu operadora telefónica (llamando a sus líneas gratuitas o mediante sus aplicaciones móviles) y solicita la desactivación total del buzón de voz. Si necesitas mantenerlo activo por motivos laborales, exige cambiar el PIN predeterminado por una clave compleja y renovarla periódicamente. Ignorar códigos no solicitados: Nunca compartas códigos de verificación con terceros, incluso si quien los pide asegura ser soporte técnico de WhatsApp, de tu operadora móvil o un conocido en apuros. Si te llega un SMS con un código que no pediste, bórralo y verifica que tu verificación en dos pasos siga activa.

¿Qué hacer si ya perdiste el acceso?

Si notas que tu sesión de WhatsApp se cerró repentinamente y aparece un mensaje indicando que tu número fue registrado en otro dispositivo, actúa de inmediato:

Avisa a tu entorno: Comunícate por otra vía (llamada tradicional, SMS o redes sociales) con tus familiares y amigos cercanos para alertarles que tu cuenta fue vulnerada y que ignoren cualquier pedido de dinero o transferencias QR a tu nombre.

Recupera el número: Vuelve a instalar o abrir WhatsApp, ingresa tu número de celular y solicita el código de verificación por SMS. Al ingresarlo, la sesión del atacante se cerrará automáticamente.

Si activaron un PIN ajeno: Si el delincuente configuró su propia verificación en dos pasos, el sistema te impedirá entrar de inmediato. En ese caso, deberás esperar el plazo de seguridad de siete días que establece la plataforma para restablecer la cuenta sin el código, periodo durante el cual el atacante tampoco podrá usar el perfil.