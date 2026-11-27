El acelerado avance de la automatización y la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral global, generando incertidumbre entre los jóvenes que buscan elegir una profesión con estabilidad económica.

De acuerdo al portal TN y en referencia a un análisis realizado mediante la herramienta Gemini, existen tres carreras universitarias tradicionales que enfrentarán una drástica reducción en su salida laboral durante los próximos años.

Si bien los especialistas advierten que la tecnología modificará prácticamente todas las ocupaciones existentes, el impacto recaerá con mayor fuerza sobre aquellas áreas basadas en tareas operativas y repetitivas.

A continuación, se detallan las tres disciplinas académicas que presentan mayor vulnerabilidad frente a los nuevos sistemas digitales.

Contabilidad

Los programas contables de última generación ya son capaces de ejecutar procesos rutinarios como el cálculo de impuestos, la gestión de presupuestos y la elaboración de balances financieros sin intervención humana.

Si bien la profesión no desaparecerá por completo, las empresas reducirán costos prescindiendo de servicios externos y disminuyendo la contratación de contadores para tareas básicas.

Derecho

Las plataformas de gestión legal automatizada permiten actualmente redactar documentos, revisar contratos y buscar precedentes jurídicos con una velocidad superior a la de un profesional convencional.

Aunque ramas complejas como el ámbito penal seguirán exigiendo el criterio humano para analizar casos excepcionales, la demanda de abogados disminuirá en consultas y trámites sencillos.

Administración de empresas

Los sistemas inteligentes de análisis de datos asumirán un rol protagónico en la optimización de procesos, el control de inventarios y la predicción de tendencias comerciales dentro de las compañías.

De esta manera, aunque los altos ejecutivos mantendrán el liderazgo estratégico, gran parte de las funciones operativas asignadas a los administradores júnior serán delegadas a algoritmos automatizados.