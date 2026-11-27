Una pareja se convirtió en sensación en redes sociales después de llevar un enorme tinaco a una sucursal de cine para aprovechar una oferta de palomitas.

Todo comenzó con la promoción "Trae Tu Canasta de Cinépolis", que estuvo vigente del 25 al 27 de noviembre de 2026 en México y permitía llevar un recipiente propio para llenarlo de palomitas por 169 pesos mexicanos.

Pero lo que parecía una promoción convencional terminó convirtiéndose en un auténtico desfile de ocurrencias.

Los asistentes comenzaron a llegar con recipientes de lo más insólitos: licuadoras, baldes, ollas, paraguas, lavadoras y cajas de cartón.

Sin embargo, una pareja decidió llevar la apuesta mucho más lejos: ¡apareció con un tanque de agua para llenarlo de palomitas!

El video del momento comenzó a circular en redes sociales y rápidamente despertó carcajadas entre los internautas.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer. Muchos usuarios celebraron el ingenio y el sentido del humor de los mexicanos, mientras otros cuestionaron si los recipientes de semejante tamaño cumplían con las condiciones de la promoción.