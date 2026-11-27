¿Le regalarías una motocicleta a tu exnovio? Esa es la pregunta que encendió el debate en redes sociales después de que Carla, una joven emprendedora de Argentina, compartiera el momento en que sorprendió a su expareja con un regalo que no pasó desapercibido.

Aunque llevaban nueve meses separados, la joven decidió comprarle una motocicleta nueva, un gesto que rápidamente llamó la atención de los internautas.

La sorpresa fue grabada en video y difundida en TikTok, Instagram y Facebook, donde generó reacciones de todo tipo.

Detrás del regalo existe una historia que Carla quiso compartir con sus seguidores.

Según su relato, su expareja había sido víctima de un robo en el que perdió tanto su motocicleta como su bicicleta, por lo que debía movilizarse utilizando taxis o servicios de transporte mediante aplicaciones.

Al conocer las dificultades que enfrentaba para trasladarse, la joven decidió ayudarlo de una manera inesperada: comprándole una motocicleta nueva.

Para Carla, el regalo fue una expresión de agradecimiento hacia una persona que había formado parte de su vida, pese a que su relación sentimental ya había terminado.

La publicación no tardó en generar conversación. Mientras algunos usuarios destacaron la generosidad de Carla y consideraron que una separación no tiene por qué borrar el cariño o la gratitud, otros cuestionaron la decisión de hacer un regalo de ese valor a una expareja.