Un joven protagonizó una romántica y divertida escena que se volvió viral en redes sociales, luego de preparar una sorpresa para pedirle a la chica que le gusta que sea su novia. Con un mensaje escrito directamente sobre el asfalto y una lluvia de confeti, logró convertir una declaración de amor en un momento inolvidable.

El video, difundido originalmente en TikTok, muestra la frase "¿Quieres ser mi polola?" escrita en plena vía pública. El muchacho preparó el mensaje para sorprender a la joven, quien observaba la escena desde una ventana.

La respuesta no tardó en llegar. Al final de la grabación se escucha a la chica decir que sí, desatando la emoción del enamorado, que celebró la aceptación lanzando confeti en plena calle.

Una declaración que conquistó las redes

El tierno momento generó reacciones positivas y comentarios de ternura entre los usuarios, que destacaron el detalle y la manera en que el joven decidió expresar sus sentimientos.

Junto al video, el autor compartió una frase que acompañó la romántica escena: "Al final llega alguien que te ama tal y como siempre has querido, sin que siquiera tengas que pedírselo".

La propuesta terminó con un sí y una celebración llena de confeti, marcando el inicio de una nueva relación.