La plataforma de mensajería actualizará sus requisitos técnicos por motivos de seguridad y dejará fuera de servicio a equipos con sistemas operativos obsoletos.
27/11/2026 21:14
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A partir de diciembre, WhatsApp dejará de funcionar en una serie de dispositivos móviles antiguos debido a que sus sistemas operativos ya no soportan las actualizaciones ni las nuevas funciones de la plataforma, de acuerdo a lo que informa el portal La Nación.
Esta medida de mantenimiento periódico busca garantizar la seguridad de los usuarios en Bolivia y el mundo, afectando únicamente a los equipos con software desactualizado y menor base de actividad.
¿Por qué dejan de funcionar algunos equipos?
De acuerdo con las políticas técnicas de la aplicación, los teléfonos que quedan sin soporte carecen de la capacidad necesaria para ejecutar los parches de seguridad recientes.
Al no poder adaptarse a las exigencias tecnológicas actuales, estos terminales pierden la compatibilidad para abrir o actualizar el servicio de mensajería instantánea.
Actualmente, la plataforma exige que los dispositivos cumplan con requisitos mínimos de sistema para operar con normalidad:
Lista completa de modelos afectados
Si tu teléfono cuenta con un sistema operativo inferior a los mencionados anteriormente, el servicio quedará inhabilitado en tu equipo. Entre los modelos específicos que perderán el acceso a la aplicación se encuentran los siguientes:
Alternativas para no perder tus conversaciones
Perder la compatibilidad en el teléfono no implica que tu cuenta sea eliminada o desactivada por la empresa. Antes de que se concrete el corte del servicio, es fundamental realizar una copia de seguridad en la nube para resguardar todo tu historial de chats y archivos multimedia.
Una vez respaldada tu información, existen soluciones prácticas para mantenerte comunicado sin interrupciones:
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