A partir de diciembre, WhatsApp dejará de funcionar en una serie de dispositivos móviles antiguos debido a que sus sistemas operativos ya no soportan las actualizaciones ni las nuevas funciones de la plataforma, de acuerdo a lo que informa el portal La Nación.

Esta medida de mantenimiento periódico busca garantizar la seguridad de los usuarios en Bolivia y el mundo, afectando únicamente a los equipos con software desactualizado y menor base de actividad.

¿Por qué dejan de funcionar algunos equipos?

De acuerdo con las políticas técnicas de la aplicación, los teléfonos que quedan sin soporte carecen de la capacidad necesaria para ejecutar los parches de seguridad recientes.

Al no poder adaptarse a las exigencias tecnológicas actuales, estos terminales pierden la compatibilidad para abrir o actualizar el servicio de mensajería instantánea.

Actualmente, la plataforma exige que los dispositivos cumplan con requisitos mínimos de sistema para operar con normalidad:

Android: OS 6.0 y versiones posteriores.

OS 6.0 y versiones posteriores. iOS: 15.1 en adelante (a partir del 30 de noviembre de 2026 se requerirá exclusivamente iOS 15.5 o superior).

Lista completa de modelos afectados

Si tu teléfono cuenta con un sistema operativo inferior a los mencionados anteriormente, el servicio quedará inhabilitado en tu equipo. Entre los modelos específicos que perderán el acceso a la aplicación se encuentran los siguientes:

Apple (iOS): iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Samsung: Galaxy Ace 4, Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy Trend Lite.

Galaxy Ace 4, Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy Trend Lite. Huawei: Ascend P6, Ascend Y625 y Ascend Mate.

Ascend P6, Ascend Y625 y Ascend Mate. LG: Optimus G, Optimus L3 II, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.

Optimus G, Optimus L3 II, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini. Sony: Xperia Z, Xperia SP y Xperia Z1.

Xperia Z, Xperia SP y Xperia Z1. Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (primera generación) y Droid Razr.

Alternativas para no perder tus conversaciones

Perder la compatibilidad en el teléfono no implica que tu cuenta sea eliminada o desactivada por la empresa. Antes de que se concrete el corte del servicio, es fundamental realizar una copia de seguridad en la nube para resguardar todo tu historial de chats y archivos multimedia.

Una vez respaldada tu información, existen soluciones prácticas para mantenerte comunicado sin interrupciones:

Utilizar WhatsApp Web: permite enviar y recibir mensajes desde una computadora, aunque cuenta con funciones limitadas y requiere renovar la sesión periódicamente.

permite enviar y recibir mensajes desde una computadora, aunque cuenta con funciones limitadas y requiere renovar la sesión periódicamente. Migrar a un equipo moderno: adquirir un teléfono inteligente actualizado que soporte las versiones vigentes de Android o iOS garantiza el acceso continuo a todas las herramientas de la aplicación.