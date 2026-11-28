El transporte urbano de Santa Cruz analiza desistir del paro nacional anunciado para este lunes luego de sostener un encuentro con autoridades municipales, marcando distancia de la medida de presión convocada a nivel nacional.

Al respecto, el dirigente del sector, Mario Guerrero, reveló el alcance de dicha gestión al señalar que “hemos tenido una reunión con nuestro alcalde municipal, él nos ha pedido que efectivamente no perjudiquemos a la población, que salgamos a trabajar el día lunes, que no acatemos el paro a nivel nacional”.

A pesar de la apertura para mantener la continuidad del servicio público, los operadores ratificaron su rechazo al ajuste en el precio del combustible y a otras disposiciones económicas vigentes.

En ese sentido, Guerrero detalló los tres puntos centrales del conflicto señalando que “la demanda del sector es totalmente justa y legítima porque es en contra del decreto que ha elevado el diésel a Bs. 20,57, también el crédito productivo que es el 17%, ese decreto también estamos en contra y lo que no entrega también cilindros, son tres motivos”.

La decisión final sobre la operatividad de los micros durante la jornada del lunes quedará sujeta a la determinación orgánica de los sindicatos afiliados en la capital cruceña.

Para definir esta postura, el dirigente anunció la inmediata deliberación interna remarcando que “vamos a llamar a una reunión de emergencia y vamos a poner en consideración con nuestros socios”.

Por su parte, el transporte pesado, el federado y los gremiales, sectores ratificaron el inicio de una paralización nacional desde las cero horas del lunes en exigencia de que el Gobierno anule el comunicado de la ANH referido a los precios del diésel.